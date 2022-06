Sony želi da oko polovine igara bude na računarima i mobilnim uređajima do 2025

Očekuje se da će se prodaja PC igara utrostručiti ove godine. Sony planira da otprilike polovina izdanja igara bude na računarima ili mobilnim uređajima do 2025. godine, prema prezentaciji održanoj tokom godišnjeg Dana investitora kompanije. Grafikon prikazan tokom prezentacije sugeriše da bi ovo bio veliki porast u odnosu na njena izdanja ove godine, kada će oko četvrtine izdanja kompanije biti na računarima i mobilnim uređajima, dok će ostatak biti podeljen između PlayStation 4 i PlayStation 5 konzola.

„Širenjem na računare i mobilne uređaje, a mora se reći… i na servise uživo, imamo priliku da pređemo iz situacije da smo prisutni u veoma uskom segmentu ukupnog tržišta softvera za igre, do toga da budemo prisutni skoro svuda, “, rekao je predsednik kompanije Sony Interactive Entertainment Jim Rian .

Rajan je dalje rekao da bi ulaganje u računare i mobilne uređaje moglo dovesti do „značajnog rasta broja ljudi koji igraju naše igre, broja ljudi koji uživaju u našim igrama i broja ljudi koji troše novac na naše igre“.

Sony – jeva prezentacija sugeriše da kompanija već ubire prednosti dovođenja naslova kao što su Horizon Zero Dawn, Days Gone i God of War na PC, sa neto prodajom na platformi više nego utrostručenom sa 80 miliona dolara prošle godine na prognoziranih 300 miliona dolara u 2022. Sony je glasno govorio o svojim planovima da donese više naslova na PC; lansiranje PlayStation PC etikete i čak nabavku programera PC porta prošle godine.

Što se tiče mobilnih uređaja Sony je angažovao bivšeg šefa sadržaja kompanije Apple Arcade koji je bio prvi od nekoliko novih zaposlenih koji su se pridružili Playstation Studios-u i fokusirali se na mobilne uređaje. U slajdu, kompanija je nave da planira da objavi mobilne igre na nekoliko različitih načina, uključujući zajednički razvoj naslova sa postojećim mobilnim programerima, kao i uspostavljanje sopstvene mreže studija.

Pored računara i mobilnih uređaja, Sony-jeva prezentacija ponudila je više detalja o svojim ambicijama za igre uživo. Planira da do 2025. godine posluje 12 franšiza za usluge uživo, u odnosu na jednu prošle godine i tri ove godine. Ovo sugeriše da Sony ima dve nenajavljene igre uživo u razvoju za objavljivanje u fiskalnoj godini 2022. Sony je ranije najavio da planira da lansira preko 10 igara uživo do marta 2026.

Izvor: TheVerge

