SoundCloud organizuje muzičke emisije uživo na Twitch-u

Sa velikom sigurnošću se može reći da većina ljudi nije bila na koncertu ili u prodavnici ploča u poslednjih mesec dana ili više. Dok striming nije kompletna zamena za odlazak na koncerte ili pronalaženje nekog retkog LP-a, SoundCloud se nada da će prazninu barem malo popuniti nekim živim sadržajem na Twitch-u.

Četiri emisije

Od 6. maja, muzička platforma održaće četiri emisije koje će pomoći gledaocima da otkriju novu muziku, povežu se sa stručnjacima i dožive uživo nastupe. U Studio Sessions with Soulection, osnivač hip-hop kolektiva, Joe Kay, podeliće svoje favorite skrivenih dragulja SoundCloud-a. Fresh Pressed će predstaviti najbolje nove numere nedelje i pružiti uvid u pesme od samih izvođača.

Cloud Bar će predstaviti brojne teme, od brige o sebi do vođenja biznisa kada je muzika uživo u pitanju. Slično Fact Magazine-ovom Against the Clock, Fast Track će predstaviti kreatore bitova koji stvaraju matrice, od početka do kraja, u trajanju od jednog sata. Producenti će moći da preuzmu numeru i koriste je u svojim kreacijama.

Čini se da se ove emisije uglavnom bave hip-hopom i scenom koja stvara bitove, tako da neće biti po svačijem ukusu. Međutim, ti žanrovi imaju veliki broj obožavalaca i kreativaca, tako da bi SoundCloud-ov Twitch program mogao da donese nekima preko potreban live muzički sadržaj dok svi i dalje praktikuju društveno distanciranje.

Izvor: Engadget

