Space X: Brže do mreže satelita

Space X je u poslednjem saopštenju izneo planove o tome da planira da ubrza lansiranje Starlink satelita, te da južni deo Sjedinjenih Američkih Država ovu uslugu dobije već do kraja 2020. godine.

Tako je kompanija 30. avgusta od FCC-a zatražila dozvoli da promeni dinamiku lansiranja, i da satelite otpremi u više „orbitalnih ravni“ nego što je prethodno planirao. Deo ove oblasti je već trebalo da dobije određenu pokrivenost nakon šestog lansiranja. Sa promenom dinamike bi usluga do korisnika trebalo da stigne još brže, te da internet donese i u one oblasti koje su do sada bile problematične – poput Havaja i Devičanskih ostrva.

Novi raspored bi mogao da prepolovi broj lansiranja, ali će broj satelita ostati isti, samo što će kretati u 72 orbitalne ravni, umesto u 24 kao što je prvobitno planirano. Tako će se u svakoj ravni naći po 22 satelita, što je manje od 66 koliko je podrazumevao početni plan, a kompanija bi do kraja trebalo da lansira ukupno 11.943 satelita.

Izvor: Ars Technica