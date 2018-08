SpaceX će biti spreman za transport astronauta do aprila 2019.

NASA teži tome da se više ne oslanja na Rusiju kada je transport američkih astronauta do Internacionalne svemirske stanice u pitanju, te bi SpaceX uskoro mogao da preuzme tu ulogu.

Naime, američka vlada je još 2014. godine kompaniji SpaceX, iza koje stoji Elon Musk, uplatila 2,6 milijardi dolara, a za kreiranje letelice koja bi astronaute iz ove zemlje mogla da šalje u orbitu. Isti ugovor je sklopila i sa kompanijom Boeing, a u vrednosti od 4,2 milijarde dolara. I jedna i druga kompanija od tada konstantno odlažu svoje prve letove, ali se čini da je prvi test let blizu, a ako je verovati izveštajima iz NASA-e.

Agencija je 2. avgusta najavila da bi letelica kompanije SpaceX – Crew Dragon, koja je kreirana da astronaute transportuje do neke destinacije u kosmosu, mogla da bude spremna za test let bez posade već u novembru 2018, da bi sa posadom poletela u aprilu 2019. godine. Sa druge strane, letelica kompanije Boeing – CST-100 Starliner trebalo bi da bez posade poleti do kraja 2018. godine, da bi posadu u kosmos ponela sredinom 2019, tvrde iz agencije NASA. Tokom leta sa posadom svaka letelica će proći proces sertifikacije koji će obaviti stručnjaci iz NASA-e, da bi, ako sve protekne po planu, letelicama bile izdate dozvole da obavljaju zadatke za koje su i konstruisane.

Nasa-ini astronauti do svemirske stanice trenutno putuju ruskom letelicom Soyuz, a taj ugovor će potrajati do novembra 2019. godine, što znači da bi NASA mogla da ostane bez načina da astronaute preveze do i od stanice, a u periodu od novembra 2019, do trenutka kada letelice iz kompanije SpaceX, te Boeing, konačno budu bile spremne za obavljanje punih letova sa posadom.

