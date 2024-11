SpaceX Dragon je letelica koja će “sahraniti” Internacionalnu svemirsku stanicu

Letelica Crew Dragon je 5. novembra 2024. godine došla do Internacionalne svemirske stanice, dan nakon što je poletela iz Floride. Misije su već postale rutina, budući da je ovo bila 31. po redu. Let se ipak razlikovao od drugih, što znači da će letelica i dalje biti značajna za agenciju NASA i budućnost svemirske stanice.

Nije ovo prvi put da je ova letelica u fokusu. SpaceX je 4. maja 2019. uspešno lansirao 17. komercijalnu teretnu misiju. Letelicu je tada poslao ka Internacionalnoj svemirskoj stanici, a raketu koja je poslužila za lansiranje uspešno spustio na brod koji se nalazio na otvorenoj vodenoj površini.

Nakon više odlaganja pre toga, raketa Falcon 9, koja je ime dobila po kultnom brodu iz Ratova zvezda – Millennium Falcon – poletela je u maju 2019. iz Cape Canaveral stanice za lansiranje, i robotsku Dragon kapsulu ponela ka orbiti. Samo dva minuta nakon lansiranja raketa se odvojila, i ugasila tri motora kako bi se lakše zaputila natrag ka Zemlji. Sletanje se sastojalo iz tri faze, a svaka je mogla da se isprati preko svetlosti koju je raketa emitovala na čisto noćno nebo.

Publika koja je pre pet godina pratila lansiranje preko video linka oduševljeno je aplaudirala dok se raketa spuštala na Space X brod „Of Course I Still Love You“ koji se nalazio u Atlantskom okeanu, u blizini Floride. Prethodne nezgode primorale su Space X da promeni planove sletanja rakete Falcon 9, a nakon što je prvobitno planirano da se prizemlji na isto mesto sa kojeg je poletela. Tako se sletanje odigralo 20 kilometara od obale, te se raketa spustila na autonomno plovilo, što je bila neophodna mera predostrožnosti nakon eksplozija prilikom testiranja čiji se uzroci još uvek istražuju.

Dragon kapsula je tokom 17. misije na stanicu odnela opremu neophodnu za naučne eksperimente, zalihe za posadu, i hardverske dodatke, a celokupan teret je merio 2.495 kilograma. Među zalihama se našao i instrument Orbiting Carbon Observatory-3, koji bi na spoljašnjost Internacionalne stanice trebalo da se instalira uz pomoć robotske ruke, da bi nakon toga počeo da meri nivoe ugljen dioksida u Zemljinoj atmosferi, te pronalazi najveće emitere štetnih gasova.

Pet godina nakon istorijskog spuštanja rakete Crew Dragon opet privlači pažnju, budući da je letelica dobila još jednu ulogu. NASA i SpaceX su zakazali „pomeranje stanice“, a ključnu ulogu je dobila baš ova letelica. Radi se o tome da SpaceX već radi na novoj verziji Dragon letelice koja će staru svemirsku stanicu izgurati iz orbite do kraja 2030. godine.

Sada se obavljaju testovi da bi se utvrdilo koliko su trenutno snažni motori na Dragon Cargo, da bi se uradila potrebna pojačanja do 2030. godine. Priča se da pomeranje stanice nije jedini razlog – stručnjaci kažu da ova demonstracija igra i važnu ulogu u upravljanju tenzijama između Rusije i Amerike, budući da će poslužiti i kao dokaz da će američka strana stanice moći da nastavi da postoji i ako dođe do odvajanja. Ali to je već neka druga priča.

