SpaceX i T-Mobile: Poslata prva tekstualna poruka putem Starlink satelita

SpaceX planira da omogući usluge slanja poruka tokom 2024.godine. Zatim će proširiti mogućnosti na audio poruke i prenos podataka do 2025. godine.

Projekat je prvi put predstavljen u avgustu 2022.godine

SpaceX je poslao i primio prve tekstualne poruke poslate putem T-Mobile mreže koristeći svoje D2D Starlink satelite lansirane pre nedelju dana, saopštila je kompanija. Projekt, prvi put predstavljen u avgustu 2022. godine. Projekat ima za cilj pružanje satelitske internet konekcije mobilnim telefonima kako bi korisnici T-Mobile-a mogli ostati dostupni čak i kada se nalaze na mestima gde nema pokrivenosti.

T-Mobile je izjavio da planira javno lansiranje usluge slanja tekstualnih poruka sa T-Mobile mrežom 2024. godine. Usluge audio poruka, prenosa podataka i IoT-a očekuju 2025. godine. Na globalnom nivou, SpaceX je partner sa Rogers-om u Kanadi, Optus-om u Australiji, KDDI-jem u Japanu i mnogim drugima.

Ovaj plan zahteva veće, specijalne verzije Starlink satelita sa D2D sposobnostima. SpaceX je lansirao prvih šest takvih satelita 2. januara. Zatim je završio rane testove bez problema. “U ponedeljak, 8. januara, manje od 6 dana nakon lansiranja, poslali smo i primili prve tekstualne poruke sa mobilnih telefona prema našim novim satelitima u svemiru koristeći T-Mobile spektar. To ukazuje da sistem funkcioniše”, naveo je SpaceX.

Kompanije nisu prve koje testiraju ovakav sistem

Kada je plan najavljen, izvršni direktor T-Mobile-a, Mike Sievert, opisao je tehnologiju kao nešto što može biti poređeno s postavljanjem “mobilnog tornja na nebu”. On je dodao da bi jednog dana to moglo eliminisati “mesta bez signala”. Odnosno da će to omogućiti ljudima da lako ostanu u kontaktu sa svojim voljenima čak i ako se nalaze usred okeana.

SpaceX je naveo da je sistem, koji koristi LTE/4G (ne 5G protokole), malo složeniji. Obzirom da sateliti putuju desetinama hiljada kilometara na sat u odnosu na Zemlju, podaci se moraju prenositi bez problema između njih. Doplerov efekat, vremenska kašnjenja i relativno niska snaga prenosa pametnih telefona takođe se moraju biti uzeti u obzir.

Ove dve kompanije nisu prve koje testiraju ovakav sistem. U zajedničkoj saradnji AST SpaceMobile i AT&T su uspešno izveli prvi dvosmerni satelitski audio poziv u aprilu. Upućen je poziv ka Japanu sa običnim Samsung Galaxy S22 pametnim telefonom. Kompanija AT&T je podnela žalbu Federalnoj komisiji za komunikacije (FCC) tvrdeći da su planovi koje sprovode kompanije SpaceX i T-Mobile “krajnje nedovoljni” u vezi sa rizikom od potencijalnih smetnji na komunikacionim mrežama koje se nalaze na Zemlji.

