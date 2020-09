SpaceX: Još jedno Starlink lansiranje i nova tura satelita

SpaceX je u avgustu izveo čak tri lansiranja, te u kosmos poslao dve ture Starlink satelita i misiju SAOCOM 1B. Za 3. septembar zakazano je još jedno Starlink poletanje, a ovaj mesec bi trebalo da donese još dve ovakve akcije.

SpaceX planira da u narednih pet godina u Zemljinu orbitu lansira ukupno 12.000 satelita koji će poslužiti kao takozvano „sazvežđe“ koje će ponuditi do sada neviđene internet performanse. Kao najveći problem se ističe to što će kompanija svakog meseca u narednih pet godina morati da lansira veliki broj satelita kako bi dostigla obećani broj, te to što će se sateliti, kao i bilo koji drugi sistemi, suočavati sa kvarovima koje će kompanija morati da rešava u rekordnom roku.

Neki eksperti ističu da će SpaceX upasti u začarani krug, te objašnjavaju da će na svakih pet godina morati da lansira ogroman broj satelita kako bi sistem funkcionisao.

Falcon 9 raketa danas poleće iz Kennedy Space centra sa još 60 satelita, a to je dvanaesto lansiranje u okviru ovog projekta. Prvih 60 satelita je u nižu Zemljinu orbitu poslato u maju 2019. godine, pa će nakon najnovijeg lansiranja Starlink konstelacija sadržati 700 jedinica.

Izvor: Ars Technica

