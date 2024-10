SpaceX: Kad se raketa uhvati pre nego što padne na zemlju

Prošlo je skoro šest godina otkad su Elon Musk i SpaceX predstavili prvi Starship dizajn i obećali da se radi o brodu kojim će ljudi putovati na Mars. Ideja konačno postaje stvarnost, budući da je SpaceX uspeo da nakon lansiranja sačuva jednu raketu za sledeći let.

Musk je još u novembru 2018. najavio letelicu koja bi u budućnosti trebalo da omogući letove do Marsa. U pitanju je Starship, koji se od 2016. godine konstantno razvija, a radi se o letelici koja je osnažena Super Heavy sistemom. Drugim rečima: Space X je konstruisao brod koji bi trebalo da omogući brze letove do neke tačke u svemiru. To je korak bliže turističkim letovima u kosmos, ali i putovanjima do Meseca i Marsa.

Kompanija je 13. oktobra 2024. izvela peto lansiranje Starship rakete, a sve se završilo kao istorijski korak ka putovanju u svemir. Budući da rakete tokom lansiranja nije uništena SpaceX se približio svom cilju – proizvodnji raketa koje će moći da se koriste više puta. Posle četiri pokušaja deo rakete se dakle uspešno vratio na lansirnu rampu (booster), pa se danas još energičnije priča o tome da je SpaceX mnogo bliži putovanjima na Mesec i Mars.

Mechazilla has caught the Super Heavy booster! pic.twitter.com/6R5YatSVJX — SpaceX (@SpaceX) October 13, 2024

Pomoćni deo rakete – booster – je u prethodnim lansiranjima završavao u Indijskom okeanu, a ovog puta je uspešno usporio i nežno se spustio na rampu. Sve se dogodilo samo godinu dana nakon prvog probnog leta, kada se Starship raspao odmah nakon lansiranja. Brodski deo rakete, u kojem će oprema i posada biti smešteni kada misije krenu u svemir, aktivirao je motore nakon što se odvojio od booster-a. Četrdesetak minuta kasnije uspešno se vratio na planiranu tačku, gde su ga uhvatile dve „džinovske, mehaničke ruke“.

