SpaceX kasni svemirskom letelicom, misija 2027. dovedena u pitanje

SpaceX-ov svemirska letelica, ključna za misiju Artemis 3 zakazanu za 2027. godinu, mogla bi da kasni „godinama“, prenosi Space News.

Projekat je dodatno usporen redizajnom motora

NASA-ini analitičari za bezbednost upozoravaju da je raspored ozbiljno ugrožen jer SpaceX još nije razvio rešenje za transfer kriogenog goriva u niskoj Zemljinoj orbiti a ključan korak za misiju ka Mesecu.

Projekat je dodatno usporen redizajnom motora, a nema ni jasnog vremenskog okvira kada će problem biti rešen. Predsednica SpaceX-a Gvin Šotvel izjavila je da se nada da zadatak neće biti „toliko težak koliko neki inženjeri misle.“

Kašnjenje otvara prostor Kini, koja razvija sopstveno svemirsko vozilo „Lanyue“ s ciljem sletanja na Mesec do 2030. godine.

SpaceX je već propustio ranije rokov. Kompanija je obećala da će do 2025. testirati dopunu goriva u orbiti, što se nije dogodilo. Mask je nedavno izjavio da će „sledeće godine demonstrirati ponovnu upotrebu goriva“, ali i taj plan kasni.

Za sada, lansiranje misije Artemis 2, koja će 2026. poslati četiri astronauta u obilazak Meseca bez sletanja, ostaje u planu. Poslednja misija s ljudskom posadom na Mesec izvedena je davne 1972. godine.

Izvor: Engadget