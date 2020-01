SpaceX lansirao još jednu seriju Starlink satelita

SpaceX je 6. januara lansirao treću po redu seriju Starlink satelita, a zainteresovani će moći i da ih posmatraju na putu do konačne destinacije.

I treća serija broji 60 satelita, koji su se uz pomoć Falcon 9 rakete zaputili ka kosmosu iz stanice Cape Canaveral na Floridi, a planirano je da se zaustave na 290 kilometara od Zemlje. Prve dve serije lansirane su u maju i novembru 2019, a SpaceX planira da u narednih pet godina u Zemljinu orbitu lansira ukupno 12.000 satelita koji će poslužiti kao takozvano „sazvežđe“ satelita koje će ponuditi do sada neviđene internet performanse. Kao najveći problem se ističe to što će kompanija svakog meseca u narednih pet godina morati da lansira veliki broj satelita, a kako bi dostigla obećani broj, te to što će se sateliti, kao i bilo koji drugi sistemi, suočavati sa kvarovima koje će kompanija morati da rešava u rekordnom roku. Neki eksperti ističu da će SpaceX upasti u začarani krug, te objašnjavaju da će na svakih pet godina morati da lansira ogroman broj satelita kako bi sistem funkcionisao.

Raketa Falcon 9 je 23. maja poletela iz lansirne stanice Cape Canaveral na Floridi, te sa sobom uspešno ponela prvih 60 Starlink satelita. Sat vremena nakon lansiranja sateliti su oslobođeni na 440 kilometara visine, a još uvek nije potpuno jasno koliko će ostati u orbiti i na kojoj udaljenosti od Zemlje. Jedan satelit teži 227 kilograma, a svaki je u stanju da prati kretanje kosmičkog otpada kako bi na vreme izbegao sudar.

„Megakonstelacija“ Starlink satelita je ozbiljna stvar, što može da se razume ako se zna da oko Zemlje trenutno kruži „samo“ dve hiljade satelita, te to da je čovečanstvo u kosmos od prve svemirske misije poslalo „tek“ devet hiljada letelica. Ukupan broj Starlink satelita bi na kraju mogao da premaši čitavu istoriju istraživanja svemira, a SpaceX radi na tome da veliki broj satelita što manje utiče na Zemlju i posmatranje noćnog neba, budući da su astronomi već istakli niz problema do kojih bi moglo da dođe u bliskoj budućnosti.

