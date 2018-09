SpaceX misija na Mesec će biti direktno prenošena u VR-u

SpaceX je nedavno potvrdio više detalja o svojoj misiji koja je planirana za 2023. godinu. Takođe je otkrio identitet prvog privatnog putnika za ovo putovanje na Mesec koji će ići zajedno sa osam umetnika. Ako niste jedan od tih ljudi, ne brinite, moći ćete da pratite čitavu misiju u virtuelnoj realnosti.

SpaceX misija na Mesec će se sprovesti uz pomoć rakete BFR (Big Falcon Rocket), a sama raketa neće sletati, već će samo orbitirati oko Meseca. Japanski milijarder Yusaku Maezawu kupio je sva raspoloživa sedišta za putovanje oko Meseca. CEO SpaceX-a, Elon Musk, potvrdio je preko Twitter-a da će SpaceX misija biti emitovana u „visokoj rezoluciji“ virtuelne realnosti. „Osećaćete se kao da ste tamo u realnom vremenu minus nekoliko sekundi zbog brzine svetlosti“, dodao je on.

Musk pretpostavlja da će Starlink satelitski sistem kompanije SpaceX biti spreman do trenutka kada raketa bude lansirana. To bi pomoglo kompaniji da emituje misiju u virtuelnoj stvarnosti, naročito kada je Mesec između Zemlje i svemirskog broda SpaceX.

Moon mission will be livestreamed in high def VR, so it’ll feel like you’re there in real-time minus a few seconds for speed of light

— Elon Musk (@elonmusk) September 18, 2018