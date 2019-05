SpaceX planira da ponudi Starlink internet usluge nakon šestog lansiranja

SpaceX je kreirao novi web-sajt posvećen novom Starlink „sazvežđu“ satelita, što je uvod u internet ponudu koja bi korisnicima trebalo da postane dostupna već nakon šestog lansiranja.

Nakon dva pokušaja lansiranja i nedelju dana pauze, SpaceX Falcon 9 raketa se vratila na položaj kako bi učestvovala u prvom delu Starlink projekta. Prva grupa satelita je uspešno lansirana 24. maja, te je to obeležilo početak konstelacije satelita koja bi u budućnosti trebalo da donese internet konekciju u sve delove sveta.

Na web-sajtu Starlink.com može da se pročita da kompanija planira do šest Starlink lansiranja do kraja 2019. godine, da bi u okviru svakog u orbitu poslala po 60 satelita. To znači da bi SpaceX, ukoliko sve protekne po planu, Starlink internet usluge mogao da ponudi već do kraja ove godine, te bi servis na početku obuhvatao oblasti severnog dela Sjedinjenih Američkih Država i Kanade. Dostupnost u svim naseljenim delovima planete može da se očekuje nakon 24. lansiranja, kada će se u orbiti naći 1.440 satelita.

Budući da SpaceX planira lansiranja na svakih 6-8 nedelja očekuje se da se do kraja 2020. u orbiti nađe oko 600 satelita, što znači da bi uskoro mogao da prestigne jednog od najvećih konkurenata – OneWeb, koji je 27. februara lansirao svojih prvih šest satelita. Druge konkurentske kompanije (Telesat, LeoSat i Amazon-ov Project Kuiper) su nekoliko godina udaljene od svojih prvih lansiranja, tako da bi Starlink uskoro mogao da stekne ogromnu prednost.

