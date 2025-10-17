SpaceX priprema narednu generaciju Starship-a

Jedanaesti probni let bio je poslednji let vozila druge generacije Starship.

SpaceX je uspešno realizovao sve glavne ciljeve svog superteškog raketnog vozila tokom 11. probnog leta. Ovaj let je bio i poslednji let druge generacije Starship-a, lansiran sa Starbase-a u Teksasu 13. oktobra.

Prethodno, u avgustu, Starship je prvi put uspešno isporučio teret. Pre ovih letova, SpaceX je doživeo niz neuspeha. Starship se eksplodirao tokom faze uspona tokom sedmog i osmog testa, a tokom devetog testa nije uspeo da isporuči teret. Drugi Starship se zapalio na zemlji tokom rutinskog testa pripremajući deseti let.

Sva 33 Raptor motora su se uključila pri lansiranju, separacija faza i uspon prvog stepena prošli su glatko. Super Heavy booster je planirano sleteo u okean, dok je Starship uspeo da rasporedi sve Starlink simulatere pre ponovnog ulaska u atmosferu. Zatim, SpaceX je namerno opteretio vozilo kako bi testirao kapacitete toplotnog štita. Nekoliko minuta pre kraja leta, vozilo je izvelo manevr naginjanja da „imitira putanju koju će buduće misije vraćanja u Starbase koristiti“.

Kompanija sada planira da se fokusira na razvoj naredne generacije Starship-a i Super Heavy booster-a, sa više verzija vozila i booster-a pripremljenih za testove, predviđajući njihovu upotrebu za prve orbitalne letove Starship-a i operativne misije sa teretom.

Izvor: Engadget