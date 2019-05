SpaceX: Prvo Starlink lansiranje zakazano za 15. maj

Prema informacijama koje su mogle da se čuju u poslednje vreme SpaceX planira da u narednih pet godina u Zemljinu orbitu lansira 2.200 satelita koji će poslužiti kao prototip sve dok kompanija ne dizajnira finalni sistem. To bi na kraju trebalo da dovede do Starlink „sazvežđa“ satelita koji će ponuditi do sada neviđene performanse.

Prvo Starlink lansiranje zakazano je za 15. maj, te bi tom prilikom u kosmos trebalo da se pošalje na desetine satelita. Prvu seriju satelita će do planirane destinacije poneti Falcon 9 raketa, te bi već nakon ovog koraka Space X mogao da postane operator i vlasnik jedne od pet najvećih konstelacija satelita za komercijalnu upotrebu. Radi se o prilično ambicioznom koraku, budući će u okviru prvog koraka u kosmos biti poslato nekoliko desetina Space X satelita, a za razliku od konkurentskih kompanija, poput OneWeb koja je u okviru prvog lansiranja na lokaciju poslala samo pet satelita.

Kao najveći problem se ističe to što će Space X svakog meseca u narednih pet godina morati da lansira po 44 satelita, a kako bi dostigla obećani broj od 2.200 satelita, te to što će se sateliti, kao i bilo koji drugi sistemi, suočavati sa kvarovima koje će kompanija morati da rešava u rekordnom roku. Neki eksperti ističu da će kompanija upasti u začarani krug, i da će na svakih pet godina morati da lansira isti broj satelita kako bi sistem funkcionisao.

Izvor: Teslarati

