SpaceX sateliti zaklonili kometu

Skoro da nema oblasti u kojoj Zemljani nisu pogođeni svetlosnim zagađenjem, a problem se sada preselio i u kosmos, nakon što je SpaceX lansirao konstelaciju svojih satelita.

Prve dve serije Starlink satelita lansirane su u maju i novembru 2019, a SpaceX planira da u narednih pet godina u Zemljinu orbitu lansira ukupno 12.000 satelita koji će poslužiti kao takozvano „sazvežđe“ i ponuditi do sada neviđene internet performanse. Kao najveći problem se ističe to što će kompanija svakog meseca u narednih pet godina morati da lansira veliki broj satelita, a kako bi dostigla obećani broj, te to što će se sateliti, kao i bilo koji drugi sistemi, suočavati sa kvarovima koje će SpaceX morati da rešava u rekordnom roku.

Zagađivač Musk

Neki eksperti ističu da će SpaceX upasti u začarani krug, te objašnjavaju da će na svakih pet godina morati da lansira ogroman broj satelita kako bi sistem funkcionisao. Među velikim problemima našao se i problem svetlosnog zagađenja.

Iako je Elon Musk obećao da će se eksperti pozabaviti problemom svetlosti koju sateliti emituju, te su već lansirane i jedinice u okviru kojih je ovaj problem saniran, Starlink i dalje utiče na astronomiju. Astro-fotograf Daniel López je nedavno objavio i fotografiju koja taj problem ilustruje, a na kojoj se vidi kako sateliti zaklanjaju kometu NEOWISE. Tako je to poslednji u nizu problema koje su sateliti izazvali od kada je lansirano prvih 60 jedinica.

„Megakonstelacija“ Starlink satelita je ozbiljna stvar, što može da se razume ako se zna da oko Zemlje trenutno kruži preko dve hiljade satelita, te to da je čovečanstvo u kosmos od prve svemirske misije poslalo „tek“ devet hiljada letelica. Ukupan broj Starlink satelita bi na kraju mogao da premaši ukupnu cifru svih drugih satelita i letelica koje su lansirane u Zemljinu orbitu.

Izvor: Gizmodo

