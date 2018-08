SpaceX sprema letelicu i posadu za polatanje u kosmos

Poznato je da je prioritet kompanije SpaceX transport ljudske posade do neke tačke u svemiru, da bi neki od članova konačno stigli i do Marsa. Za sada su budući letovi usmereni samo ka Internacionalnoj svemirskoj stanici, a javnost sada može da vidi letelicu, te članove posade koji će učestvovati u ovom istorijskom letu.

Poslednja svemirska misija je iz Sjedinjenih Američkih Država krenula 2011. godine, te od tada američki astronauti lete u ruskim raketama. U međuvremenu SpaceX, Boeing i NASA rade na oživljavanju američkih kosmičkih letova, a sa projektom Commercial Crew Program. Iza ne tako zanimljivog imena krije se misija koja je uzbudljiva kako za NASA-u, tako i za četiri astronauta koji će prvi poleteti u svemirskom brodu Dragon.

SpaceX već godinama sarađuje sa NASA-om, te astronautima Bobom Bekenom i Dagom Harlijem kako bi sve bilo spremno za prvi let. Ovi iskusni astronauti poslednje tri godine dele svoja iskustva sa SpaceX ekspertima, koja se tiču momenata koji idu od toga gde bi trebalo da se postavi koje dugme u letelici, do toga koja su sedišta najkorisnija u slučajevima hitne evakuacije.

Agencija NASA je 2. avgusta najavila da bi letelica kompanije SpaceX – Crew Dragon, koja je kreirana da astronaute transportuje do neke destinacije u kosmosu, mogla da bude spremna za test let bez posade već u novembru 2018, da bi sa posadom poletela u aprilu 2019. godine. Sa druge strane, letelica kompanije Boing – CST-100 Starliner trebalo bi da bez posade poleti do kraja 2018. godine, da bi posadu u kosmos ponela sredinom 2019, tvrde iz agencije NASA. Tokom leta sa posadom svaka letelica će proći proces sertifikacije koji će obaviti stručnjaci iz NASA-e, da bi, ako sve protekne po planu, letelicama bile izdate dozvole da obavljaju zadatke za koje su i konstruisane.

