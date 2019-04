SpaceX Starlink: 2.200 satelita za super-brzi internet

Elon Musk je tokom proteklih godina izgovorio brojna obećanja, te probio brojne rokove, što je dovelo do toga da mnogi izgube poverenje kada su SpaceX i drugi projekti u pitanju. Tako je govorio o raketama koje bi poput drugih letelica mogle da se koriste više puta, o električnim automobilima po pristupačnoj ceni, misijama na Mars, pa se sve češće čuje pitanje „Kada možemo da očekujemo ispunjenje ovog ili onog obećanja?“ Jedno od izgovorenih obećanja je i ono koje se tiče mreže satelita koja bi na Zemlju trebalo da donese super-brzi internet, a koje se od nekih drugih razlikuje po tome što je najavljen početak procesa realizacije.

Naime, Musk je nedavno najavio da će SpaceX prvu grupu Starlink satelita lansirati već u maju 2019, te sa postepenim lansiranjima nastaviti u narednih pet godina. Neki detalji u vezi sa novim „sazvežđem“ satelita još uvek nisu jasni, pa, iako je početak realizacije veliki korak za kompaniju, ostaje da se odgovori na brojna pitanja. Jedno od njih je i ono koje se tiče zahteva za dozvolu iz novembra 2016, u kojem je Space X od FCC-a tražio dopuštenje za lansiranje 4.425 ne-geostacionarnih satelita, a na udaljenosti od 1.100 do 1.300 kilometara od Zemlje.

Zahtev iz 2017. sadržao je nešto drugačije informacije, budući da se tom prilikom opisivao sistem od čak 12.000 satelita koji bi trebalo da se nađu u nižoj Zemljinoj orbiti. Do jeseni 2018. kompanija je objavila još jedan plan, koji se tiče prve serije od 1.600 satelita koji bi trebalo da se nađu na 550 kilometara od Zemlje. Tako nije jasno šta je dovelo do tako ozbiljnih transformacija u okviru projekta, pa se pretpostavlja da su eksperti kompanije tokom procesa pojednostavljivanja sistema došli do onoga što je poslednja verzija projekta.

Tako prema poslednjem opisu SpaceX planira da u narednih pet godina u Zemljinu orbitu lansira 2.200 satelita koji će poslužiti kao prototip sve dok kompanija ne dizajnira finalni sistem. To bi na kraju trebalo da dovede do „sazvežđa“ satelita koji će ponuditi do sada neviđene performanse. Kao najveći problem se ističe to što će kompanija svakog meseca u narednih pet godina morati da lansira po 44 satelita, a kako bi dostigla obećani broj, te to što će se sateliti, kao i bilo koji drugi sistemi, suočavati sa kvarovima koje će kompanija morati da rešava u rekordnom roku. Neki eksperti ističu da će kompanija upasti u začarani krug, te objašnjavaju da će, čak i da se zadržala na prethodno najavljenih 4.425 satelita, kompanija na svakih pet godina morati da lansira isti broj satelita kako bi sistem funkcionisao.

Iz kompanije SpaceX objašnjavaju da će tokom vremena one satelite koji su u kvaru zamenjivati superiornijim koji će nastajati u međuvremenu. Tako bi Starlink vremenom mogao da dobije veće satelite koji će biti u stanju da barataju sa većim količinama podataka, te da potraju duže, a ostaje da se vidi kako će projekta teći i ko će konačno biti u pravu.

