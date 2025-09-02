SpaceX zabeležio uspehe tokom desetog testiranja Strashipa

Deseto testiranje SpaceX zabeležilo je uspehe.

Masivna raketa Starship kompanije SpaceX poletela je u utorak uveče na svoj deseti probni let i dostigla dve dugo očekivane prekretnice čime je okončala niz neuspeha.

Raketa duga 122 metara lasnirana je iz lansirnig centra koji je nedavno osnovao SpaceX. Raketa se uspešno odvojila tri minuta nakon lasniranja.

Prilikom spuštanja, raketa nosač Super Heavy je testirala novi manevar a to je namerno isključivanje motora koji se koriste za sletanje i prelazak na rezervne motore. Test će pomoći inženjerima da shvate kako bi se raketa nosač mogla ponašati u slučaju kvara. Test je bio uspešan i prošao je po planu a raketa nosač visoka 77 metara uspešno je izvršila ciljano spuštanje u Meksičkom zalivu.

U međuvremenu Starship je uspešno stigla u svemir. Takođe je uspešno lansirala osam satelita što je bio cilj ove misije. Kompanija je ovog puta uspešno upalila jedan od Raptorovih motora u svemiru pre nego što je usmerila letelicu ka Indijskom okeanu, gde je pala, prevrnula se i odmah eksplodirala.

Prilikom spuštanja, spoljašnjost broda je bila izložena ogromnoj toploti tokom ponovnog ulaska u atmosferu što je pružilo odlično okruženje za testiranje nadograđenog sistema termičke zaštite.

Ovo testiranje je velika pobeda za SpaceX.

Izvor: techcrunch.com