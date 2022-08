Spajanje počinje: Dve Google Meet aplikacije

Google konačno spaja Google Meet i Google Duo, a događaj je najavljen još u junu. Planirano je da se sačuva najbolje od obe aplikacije, te da se zadrži ime Google Meet.

Promena će do različitih delova sveta stizati u različito vreme, a iz kompanije kažu da bi do svih trebalo da dođe do kraja septembra. Tako Google Duo postaje Google Meet, a originalna Google Meet aplikacija ostaje još neko vreme. Drugim rečima – korisnici će uskoro dobiti dve aplikacije koje se zovu “Google Meet“.

Google je zbunjujuću situaciju pokušao da objasni tako što je objavljeno da se aplikacije ipak razlikuju po imenima: “Google Meet (original): The updated Meet app” i “Google Meet: The updated Duo app”. To znači da Google Meet (original) ostaje sve dok se ne sredi nova aplikacija, a nakon toga odlazi u penziju, te nam ostaje jedna, ujedinjena Google Meet aplikacija.

Google je aplikacije za razmenjivanje poruka ujedinio još 2020. godine, pa je ovaj potez zbog toga logičan. Manje pop-up prozora bi na kraju moglo da pojednostavi situaciju koja još uvek izgleda komplikovano.

