Španska fudbalska liga sa kompjuterski generisanim gledaocima

Sport je polako počeo da se vraća na TV ekrane, nakon što je korona virus prekinuo sva sportska dešavanje u proteklih nekoliko meseci. Naravno, sve se dešava uz veliku dozu opreza i izmenjena pravila po pitaju gledalaca. Uostalom, nije isto kada se na TV-u gleda prenos utakmice pred punim ili praznim stadionom.

La Liga, španska fudbalska divizija započela je prenose utakmica, a na TV prijemnicima širom Španije prikazan je lokalni derbi između seviljskih klubova Real Betis i Sevilla FC. Na prvi pogled utakmica je održana pred uobičajenim ambijentom za španske prilike – punim tribinama. Međutim, navijači na tim tribinama nisu postojali – tribine na TV-u su popunjene virtuelnim gledaocima. Da bi sve izgledalo što vernije. La Liga se udružila sa EA Sports-om, kako bi obezbedila buku gledalaca usklađenu sa dešavanjima na ekranu, a za emitovanje živog snimka sa „upakovanim“ gledaocima odabrana je Norveška tehnološka broadcasting kompanija Vizrt.

Virtuelni fanovi nisu CGI prikazi individualnih jedinki kao što je to napravljeno recimo u FIFA-i 20. Umesto toga, na mesto tribina je „nalepljena“ statična tekstura, što je daleko jednostavnija varijanta. Međutim, zbog brzih promena fokusa kamere po terenu, to nije toliko uočljivo za gledaoce. I audio podloga je postavljena na sličan način. Ona ne simulira navijačke pesme i totalnu atmosferu, već donosi konstantan huk i pozadinsku buku, koja se doduše prilagođava situaciji na terenu. Najveći nedostatak ove tehnike je što se virtuelni navijači pojavljuju samo kada se emitovanje preko glavne kamere. Prebacivanje na neke druge uglove snimanja (druge kamere) može da dovede do „prekida iluzije“, jer se tada mogu videti puste tribine.

Koliko god da ovaj pristup ima nedostataka, smatramo da je bolji od prikaza fudbalskih utakmica pred praznim tribinama, kao što je bio slučaj u nekim drugim državama. Nadamo se da će i drugi sportovi preuzeti na sebe implementaciju neke slične tehnologije, jer pogled na prazne tribine gledaocima pored malih ekrana definitivno „ubija“ želju za gledanjem sportskih nadmetanja.

