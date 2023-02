Spektakularnim događajem predstavljena Samsung Galaxy S23 serija u Beogradu

Nakon globalne premijere, Galaxy S23 serija je zvanično predstavljena i u Srbiji. Povodom dolaska najnovije serije pametnih telefona Galaxy S, kompanija Samsung Electronics organizovala je promociju u novom ekskluzivnom prostoru beogradske galerije Štab.

Prisutni su imali priliku da isprobaju najmoćnije pametne telefone Galaxy S serije ikada i njihovu inovativnu tehnologiju. Da doživljaj bude potpun pobrinula se regionalna muzička diva Nina Badrić, koja je svojim magičnim nastupom priredila veče za pamćenje. Događaju su prisustvovali brojni mediji, poslovni partneri i poznate ličnosti iz javnog života.

„Danas, više nego ikada pre, naši korisnici i oni koji će to tek postati, svi mi, tražimo brendove kojima verujemo i alate koji će nam pomoći da se što bolje i što lakše snađemo u svetu koji se rapidno menja. Za nas, u kompaniji Samsung, to znači da uvek iznova pomeramo sopstvene granice kako bismo opravdali poverenje i osigurali korisne inovacije, one koje značajno prevazilaze tehničke karakteristike. To znači da stvaramo uređaje koji su zaista najbolji, dok gradimo brend na koji i vi i mi možemo biti ponosni, brend kome se veruje” rekao je Nemanja Ratković, rukovodilac sektora mobilnih komunikacija za Srbiju i Crnu Goru.

Savršen dizajn koji istovremeno brine o planeti

Samsung je stvorio vrhunsku tehnologiju koja traje, sa više snage i manje uticaja na životnu sredinu, a sa ciljem da korisnici mogu da uživaju u vrhunskom Galaxy iskustvu što je duže moguće. Galaxy S23 serija nudi više recikliranog materijala od bilo kog drugog Galaxy pametnog telefona i po prvi put uvodi reciklirani aluminijum i staklo u svoje komponente.

Za jedinstveno iskustvo dostupno isključivo korisnicima Galaxy S23 serije, Qualcomm i Samsung su zajedno razvili Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 za Galaxy uređaje, optimizovani čipset koji je globalno lansiran na Galaxy S23 seriji. Ovaj ekskluzivni Galaxy procesor nije samo najmoćniji mobilni procesor koji su ikada imali, već je i energetski najefikasniji.

Vrhunac noćne fotografije

Fantastična Samsung Galaxy S23 serija pruža više mogućnosti i slobode za istraživanje sopstvene kreativnosti uz vrhunske performanse nove generacije telefona. Galaxy S23 Ultra donosi najinteligentniju kameru ikada i inovativnu opciju Nightography za kreiranje spektakularnih noćnih fotografija i video zapisa, pretvarajući noć u dan. Poboljšane mogućnosti noćnog snimanja transformišu način na koji Galaxy S serija optimizuje snimanje fotografija i videozapisa u širokom spektru uslova okoline. Prvi među Samsung Galaxy telefonima, Galaxy S23 Ultra može se pohvaliti novim prilagodljivim senzorom piksela od 200 MP koji beleži važne trenutke sa neverovatnom preciznošću.

Naručite pre svih

Galaxy S23 serija dolazi u četiri nijanse inspirisane prirodom: fantomski crnoj, krem, zelenoj i boji lavande. Uz kupovinu uređaja iz Galaxy S23 serije dobijate model sa dvostruko većim memorijskim prostorom po ceni osnovne varijante i uštedite do 22.000 RSD. Promocija traje do 16. februara ili do isteka zaliha.

Napomena: Odnosi se na Galaxy S23 8/256 GB po ceni od 8/128 GB, Galaxy S23+ 8/512 GB po ceni od 8/256 GB i Galaxy S23 Ultra 12/512 GB po ceni od 8/256 GB. Ne uključuje model od 1 TB.

Za više informacija o seriji Galaxy S23 posetite link!

Podelite s prijateljima

Tweet