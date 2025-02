Split Fiction igra kompanije Hazelight Studios 

Josef Fares se vratio, kao i njegova sklonost psovanju. Direktor Hazelight Studios-a vratio se na The Game Awards kako bi debitovao sa svojom sledećom igrom: Split Fiction.

Split Fiction je igra koja se veoma oseća u Hazelight-ovoj kormilarnici. Kao što je potrebno dva i A Way Out pre toga, Split Fiction je zajednička igra za dve osobe sa podeljenim ekranom. U njemu su dva programera igara zarobljena u svetu koji su stvorili i moraju da igraju zajedno da bi pobegli.

Prošlo je tiho, ali veoma uspešno nekoliko godina za Hazelight Studios. Godine 2021. proglašena je igra godine za It Takes Two u kojoj dva igrača moraju da rade zajedno kako bi prevazišli bezbroj opasnosti svog doma (i njihovog propalog braka) Honey, I Shrunk The Kids-style.

Ranije ove godine, studio je objavio da je It Takes Two prodao 20 miliona primeraka. Poligon je duboko zaronio u brojke prodaje igre, utvrdivši da se prodavala u zapanjujuće doslednom i zavidnom broju od pola miliona primeraka mesečno od objavljivanja u martu 2021. Zaista izvanredan podvig s obzirom da je igra imala vrlo malo marketinga van prvobitne izdanje i u vreme kada su ukusi većine potrošača za više igrača bili umotani u „zauvek igre“ poput Call of Duty: Warzone i Fortnite. Sa takvim bona fides-om, sigurno je reći da će ljudi sa velikim interesovanjem gledati Split Fiction, koji će biti lansiran 6. marta na PlayStation-u, Xbox-u i PC-u.

