Spor, ali stabilan trend smanjenja upotrebe PC računara

Prema izveštaju koji je objavio IDC, očekuje se da će tržište PC računara (koje uključuje desktop, laptop i tablet računare) biti u padu od 3.3% u odnosu na prošlu godinu. To samo potvrđuje trend koji je prisutan već nekoliko godina.

Tržište računara će se do 2023. godine smanjiti do 372.6 miliona prodatih primeraka, uz prosečan godišnji pad od 1.2%. S druge strane, 2u1 uređaji sa odvojivim ekranima, kao i mobilne radne stanice povećaće svoj udeo na tržištu u narednih pet godina za 4.6%. IDC veruje da će ovi uređaji imati sve jači uticaj na komercijalni segment, kao i da će proizvođači sve više pažnje posvećivati upravo takvim uređajima.

Potražnja za tradicionalnim PC desktop računarima će stabilizovati na -0.4% godišnje (do 2023. godine). Uzrok za to je u sve moćnijim prenosnim računarima koji sve više preuzimaju to tržište. S obzirom da se bliži kraj podrške za Windows 7, IDC-jevi analitičari smatraju da će, na kraće staze, u narednim mesecima to doneti do povećanje za PC računarima koji će raditi na Windows 10 operativnom sistemu (bar kada se radi o poslovnim sredinama). U tom okruženju dominiraju prenosni računari, a do 2023. godine očekuje se da će oni zauzimati 46% poslovnog tržišta.

Izvor: Cnet

