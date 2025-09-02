Spotify dodaje direktne poruke

Spotify uvodi funkciju direktnog slanja poruka koja omogućava korisnicima da dele preporuke za muziku, podkaste i audio knjige jedni sa drugima, a da pritom ne napuštaju aplikaciju. Funkcija „Poruke“ se ove nedelje pojavljuje na „odabranim tržištima“, prema saopštenju za štampu Spotifya, i biće dostupna na mobilnim uređajima za korisnike besplatnih i premijum verzija starijih od 16 godina.

Funkciji slanja poruka može se pristupiti dodirom na ikonu za deljenje dok slušate pesmu, podkast ili audio knjigu u prikazu „Trenutno se reprodukuje“ i odabirom prijatelja kome ćete je poslati. Korisnici Spotifya mogu da dele sadržaj i započinju poruke sa ljudima sa kojima dele Spotify plan ili drugim korisnicima sa kojima su ranije komunicirali putem Spotifya, kao što su džemovi, blendovi i kolaborativne plejliste.

Cilj ove funkcije je da objedini preporuke sadržaja koje se već dešavaju preko poruka, društvenih medija i servisa za razmenu poruka trećih strana na jednoj lokaciji gde korisnici Spotifya mogu lakše da prate svoj deljeni sadržaj. Svaki audio sadržaj koji se deli sa korisnikom ili od strane korisnika biće sačuvan u prijemnom sandučetu Poruke kojem se pristupa ispod slike profila u gornjem levom uglu aplikacije, što olakšava njegovo ponovno pronalaženje u budućnosti. Spotify kaže da su poruke između korisnika 1:1, podržavaju tekstualne razgovore i reakcije emodžijima i zaštićene su „industrijskim standardnim šifrovanjem“ — što će se nadamo sprečiti svako neugodno curenje podataka.

Korisnici mogu da izaberu da prihvate ili odbiju zahteve za poruke, blokiraju druge korisnike ili se potpuno isključe iz Poruka. Korisnici takođe mogu da prijave bilo koji deljeni sadržaj i tekstualne poruke, ili nalog koji ih je poslao, tako što će zadržati prst na poruci da bi označili bilo šta zlonamerno. Spotify kaže da će proaktivno skenirati Poruke za „određeni nezakoniti i štetni sadržaj“ i pregledati razgovore koje korisnici prijave.

Nije jasno da li će nalozi umetnika takođe moći da koriste ovu funkciju za interakciju sa fanovima. Spotify kaže da je Poruka kreirana da „dopuni“ način na koji se sadržaj deli putem platformi poput Instagrama, FAcebooka, WhatsApp, Snapchati TikToka, a ne da zameni te interakcije. To je intrigantna društvena funkcija koju je Spotify dodao, posebno zato što je dostupna besplatnim korisnicima, s obzirom na velika ograničenja na tim nalozima, i možda bi mogla da otvori put za direktnije funkcije interakcije između korisnika u budućnosti ako bude dobro prihvaćena.

Izvor: TheVerge