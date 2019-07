Spotify dodao osam miliona premijum korisnika za samo tri meseca

Tri meseca od kada je Spotify proslavio 100 miliona premijum korisnika, platforma je dobila još osam miliona onih koji za usluge plaćaju. To je još jedan znak da servis za emitovanje muzike ide napred i da se radi o zdravom poslovanju, a kada su prihodi u pitanju kompanija je objavila da se sa 217 miliona, koliko je zarađeno u istom periodu prošle godine, popela na 232.

Novom razvoju događaja doprineli su i proizvodi poput Spotify Lite, koji je tokom poslednjeg kvartala lansiran u 36 zemalja sa mahom lošom internet konekcijom. Tu je i Spotify Stations, koji na platformu donosi radio iskustvo, a kompanija najavljuje i „nove eksperimente“ u bliskoj budućnosti. Preko 108 miliona premijum korisnika je već veliki uspeh, ali se u kompaniji brinu da nisu dovoljno blizu planiranom cilju od 110 miliona. Kompanija je ostvarila dobit od ukupno 1,8 milijardi dolara, od čega 1,6 milijardi dolazi od premijum pretplatnika, te 200 miliona od reklama. Ističe se da je ulaganje u podcast uticalo na povećane prihode od marketinga, pa se očekuje da ovaj način oglašavanja postane jedan od glavnih donosilaca prihoda do kraja 2020. godine.

U kompaniji se planira da se broj korisnika do kraja sledećeg kvartala popne do 245 miliona, te na 265 miliona do kraja godine, i da se broj premijum korisnika do kraja četvrtog kvartala poveća na 125 miliona. Eksperti ističu da to i dalje neće doneti „pristojan profit“, što znači da će kompanija i dalje morati da ulaže velike napore, a kako bi došla do cifre koja se poštuje u poslovnom svetu.

