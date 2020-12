Spotify dominira tržištem podcast-ova

Spotify-eva akvizicija Anchora vredna više od 100 miliona dolara naizgled se isplati. U podacima objavljenim u okviru godišnjeg pregleda, kompanija kaže da je Anchor, koji proizvodi softver za stvaranje podkasta, ove godine pokrenuo 80% novih podcastova na Spotify-u, što znači da je softver doprineo više od milion emisija Spotify-u samo tokom 2020. godine. Sveukupno, Anchor daje 70% ukupnog kataloga podcastova Spotify-a, ili oko 1,3 miliona od preko 1,9 miliona emisija.

Korisnici vide podcast kao usko fokusiranu zajednicu

Spotify kaže da Anchor pokazuje veću potrošnju u smislu vremena provedenog u slušanju nego bilo koji drugi nezavisni provajder hostinga ili distribucije podcasta na svojoj platformi. Ovo zvuči iznenađujuće, posebno s obzirom na to da velike mreže poput NPR, The New York Times i Wondery stavljaju svoje emisije na Spotify. Ali Mike Mignano, šef misije podcasta u Spotify-u, kaže da podaci govore o velikom globalnom ekosistemu podcastinga za koji ljudi možda ne bi znali da postoji. Sa više od milion Anchor emisija na platformi, vreme slušanja se brzo dodaje, čak i ako neke emisije imaju samo malu grupu posvećenih fanova.

Kompanija je imala još jednu veliku godinu za podkastovanje. Napravili su dve velike akvizicije – The Ringer i Megaphone – i potpisali više ekskluzivnih ugovora sa ljudima poput Joea Rogana i Kim Kardashian West. Juče je rečeno da dve najpopularnije emisije na platformi ove godine uključuju The Joe Rogan Experience i The Michelle Obama Podcast, što su obe bile velike investicije za kompaniju. Ali ne uključuje svaka emisija prepoznatljivo ime, zbog čega je Anchor dogovor bio kritični deo Spotify-ove strategije podcasta. Da li mogu da postanu superzvezde i zarade na tom poslu, ipak je sledeći izazov za Spotify, bar ako želi da zadrži ove podcastere u godinama koje dolaze.

