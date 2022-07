Spotify kupuje Heardle, muzičku igru inspirisanu Wordle-om

Spotify je u objavio da kupuje Heardle, trivijalnu igru za prepoznavanje muzike kojoj je popularnost porasla u protekloj godini, za neotkriven iznos.

Ugovor će dodatno gurnuti Spotify u njegovu misiju da svoju aplikaciju učini interaktivnijom, jer ulaže u video, livestreaming i podkastove u nastojanju da diverzifikuje svoje tokove prihoda.

Heardle traži od korisnika, jednom dnevno, da pogode pesmu na osnovu njenih početnih nota. Igrači imaju šest šansi da shvate pesmu, a svaki nagoveštaj daje korisnicima nekoliko dodatnih sekundi da im pomognu da pogode. Ako to zvuči poznato, to je zato što je u velikoj meri inspirisano Wordle, igrom pogađanja trivijalnih reči koju je kupio The Nev York Times u januaru.

Spotify je rekao da „milioni“ igrača koriste Heardle, ali nisu dali više detalja.

Izgled i osećaj igre će ostati isti, što znači da će i dalje biti samostalna igra na svojoj veb stranici. Takođe će i dalje ostati besplatan za igrače. Čini se da je jedina promena ta što igrači sada mogu da slušaju celu pesmu na Spotify-ju nakon što završe igru.

Igra je sada dostupna u SAD, Velikoj Britaniji, Irskoj, Kanadi, Australiji i Novom Zelandu. Spotify je rekao da planira da se proširi na više tržišta u budućnosti.

Dogovor dolazi mesec dana nakon što je izvršni direktor Spotify Daniel Ek rekao na Spotify -evom danu investitora da kompanija udvostručuje otkrivanje muzike u aplikaciji u nastojanju da privuče više korisnika u aplikaciju i zadrži ih na platformi.

„Takođe planiramo da potpunije integrišemo Heardle i druga interaktivna iskustva u Spotify kako bismo omogućili ljubiteljima muzike da se dublje povežu sa umetnicima i izazovu prijatelje – i da se malo zabave u tom procesu“, saopštila je kompanija.

Izvor: cnbc

