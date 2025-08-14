Spotify podiže cene pretplate korisnicima širom sveta

Spotify je najavio poskupljenje Premium pretplate za korisnike u gotovo svim delovima sveta. U narednih mesec dana, pretplatnici će početi da dobijaju mejlove sa detaljima o novim cenama, koje će biti za oko jedan evro više mesečno nego ranije.

Poskupljenje širom sveta, ali bez preciziranih zemalja

Kompanija nije navela tačno koje zemlje će biti pogođene, ali je navela regije: Južna Azija, Bliski istok, Afrika, Evropa, Latinska Amerika i Azijsko-pacifički region, praktično, većina sveta. Na svom blogu, Spotify je objavio primer mejla u kojem cena Premium pretplate raste sa €10.99 na €11.99 mesečno. U američkoj valuti, to je oko $13.90, dok cena u SAD i dalje ostaje $12 mesečno.

Poskupljenje dolazi nakon lošeg finansijskog izveštaja

Ova odluka dolazi ubrzo nakon što je Spotify objavio razočaravajući kvartalni finansijski izveštaj, u kojem je kompanija podbacila u odnosu na očekivani prihod. Kao rezultat, akcije su pale za 11%, a izvršni direktor Daniel Ek izjavio je da je “nezadovoljan trenutnim performansama kompanije.”

Istraživanjem koje je sproveo The Verge, utvrđeno je da su korisnici u Španiji, Italiji i Portugalu već dobili nove cene, što sugeriše da je poskupljenje već u fazi implementacije u nekim zemljama.

Daniel Ek širi interesovanja van striminga

U međuvremenu, Daniel Ek sve više ulaže i u industrije van muzičkog i podcast striminga. Nedavno je predvodio investiciju od 694 miliona dolara u odbrambeni startap Helsing, pokazujući interesovanje za tehnologiju i bezbednosni sektor.

Za korisnike, ovo poskupljenje znači dodatni mesečni trošak, i potencijalno preispitivanje vrednosti koju dobijaju za svoju pretplatu.

Izvor: Engadget