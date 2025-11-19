PC Press studio - sve što ti treba za tvoj podkast za samo 8.990 din po satu
Spotify uveo nedeljnu statistiku slušanja

Spotify je uveo pregled nedeljne statistike slušanja.

Spotify je retko davao svojim korisnicima mnogo uvida u njihove navike slušanja. Do sada su korisnici morali da povežu svoje naloge sa drugim servisima kako bi pratili muziku koju slušaju ili da čekaju kraj godine kada im Spotify ponudi personalizovani godišnji pregled.

Međutim, muzički gigant je uveo novu funkciju „Statistika slušanja“ koja će korisnicima prikazivati nedeljne brojke o njihovim navikama slušanja. Statistika će prikazati najbolje izvođače i najbolje pesme za određenu nedelju i omogućiće vam da delite te brojke sa drugima putem Instagrama ili WhatsApp-a, kao i direktno putem Spotify.

Stranica sa statistikom će imati opciju za kreiranje liste pesama na osnovu pesama koje vam se sviđanu i onoga što biste možda želeli da slušate sledeće u odnosu na vaše navike slušanja.

Trenutno je statistika dostupna svim korisnicima u preko 60 država.

