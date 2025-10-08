Spotify uvodi nova pravila za AI muziku i borbu protiv spama

Spotify je najavio niz novih politika koje se odnose na AI-generisanu muziku i spam sadržaj na platformi. Kompanija je saopštila da radi na razvoju industrijskog standarda za označavanje AI upotrebe u muzičkim kreditima, u saradnji sa organizacijom DDEX, a takođe će pooštriti pravila protiv zloupotreba poput neovlašćenih vokalnih klonova i lažnog preusmeravanja pesama na profile drugih umetnika.

Transparentnije označavanje AI u muzici

Umesto jednostavne podele na „AI“ ili „bez AI“, umetnici će moći da preciziraju koji segment produkcije je urađen uz pomoć veštačke inteligencije — da li su to vokali, instrumentali ili postprodukcija. Na taj način slušaoci dobijaju jasniji uvid u proces stvaranja pesme.

Nova pravila protiv imitacije i zloupotrebe

Spotify uvodi politiku impersonacije kako bi zaštitio umetnike od zloupotrebe AI glasovnih klonova. Pravila predviđaju jasniju zaštitu i brže reakcije u slučaju da se pojavi sadržaj koji lažno predstavlja nekog izvođača.

Kompanija priznaje da je brzina napretka generativne AI tehnologije donela i kreativne mogućnosti, ali i „nepoštene taktike“ koje zbunjuju slušaoce i štete pravim muzičarima.

Spam filter i uklanjanje sadržaja

Spotify je naglasio da AI značajno olakšava kreiranje masovnih uplodova, duplikata, SEO manipulacija i veštački kratkih numera, što vodi do spam-a i manipulacije sistemom honorara.

Kako bi se izborio s tim, servis uvodi novi spam filter ove jeseni. On će detektovati i označiti sumnjive numere, kao i prestati da ih preporučuje korisnicima. U prethodnih godinu dana, Spotify je već uklonio više od 75 miliona spam pesama.

Cilj novih mera je:

transparentnost za slušaoce ,

, očuvanje identiteta umetnika ,

, sprečavanje razvodnjavanja honorarnog fonda, kako bi pravi muzičari zadržali pažnju publike i pravičnu zaradu.

Spotify naglašava da i dalje podržava kreativnu upotrebu AI-a, ali će odlučno suzbijati zloupotrebe od strane „content farmi“ i drugih neautentičnih izvora.

Izvor: Engadget