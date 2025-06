Spotify uvodi snooze dugme koje vam omogućava da “na crnu listu” stavite pesme koje ne želite da slušate

Spotify je proteklih nedelja pravio niz manjih izmena u svojoj mobilnoj aplikaciji – uključujući i dugo očekivanu opciju za isključivanje funkcije Smart Shuffle.

Kojoj pesmi ćete dati “30-dnevnu pauzu”?

Sada je najavio još nekoliko noviteta, među kojima se ističe funkcija “30-day Snooze”, koja bi mnogima mogla biti pravo spasenje. Iako je Spotify-jev muzički algoritam jedan od razloga zbog kojih smo ostali uz ovu platformu više od decenije, ima i svojih iritantnih slabosti – kao što je stalno preporučivanje iste pesme kroz automatizovane plejliste poput Discover Weekly ili Smart Shuffle. Novo dugme “30-Day Snooze” osmišljeno je da to reši – omogućavajući vam da privremeno uklonite pesmu iz svojih preporuka (bez da je zauvek izbrišete iz svog muzičkog sveta). Nažalost, Spotify zasad ovu funkciju “počinje da testira za Premium korisnike”, ali navodi da planira da je “uskoro učini dostupnom i za širu publiku”. Ova opcija biće dostupna kod pesama koje ste već označili kao skrivene u plejlistama – do toga se dolazi dodirom na tri tačkice pored pesme i izborom Hide in this playlist. Funkcija Snooze će vam ponuditi opciju “ne predlagati ovu pesmu nigde narednih 30 dana”, koja će važiti za sve personalizovane plejliste.

Ako još niste dobili ovu opciju, Spotify je u međuvremenu predstavio i druge novitete koji mogu učiniti čekanje lakšim. Dugme Queue (tri linije u donjem desnom uglu prikaza Now Playing) sada ima brze prečice za Shuffle, Smart Shuffle, Repeat i Sleep Timer.

U vezi sa 30-Day Snooze funkcijom, Spotify će vam sada prikazivati i koje pesme planira da automatski pusti na kraju vaše trenutne liste, tako da možete unapred izbaciti one koje ne želite. Dugme Hide je takođe dobilo unapređenje – kada ga dodirnete, pesma će biti sakrivena iz te plejliste na svim vašim uređajima, ne samo na onom koji trenutno koristite.

Treniranje algoritma

Ove promene su svojevrsno priznanje Spotify-ja da njihovi algoritmi ipak nisu nepogrešivi.

Još jedna korisna novina je unapređenje u okviru plejliste Liked Songs. Sada možete da koristite omiljene pesme za pravljenje novih plejlista: ako dodirnete žanr unutar Liked Songs, pojaviće se nova opcija “Make this a playlist”.

Spotify HiFi možda još uvek nije stigao (i pitanje je da li ikada hoće), dok su poskupljenja i dodatne opcije sve češće teme – ali bar Spotify i dalje donosi sitna, besplatna poboljšanja koja nas spašavaju od dosadnih pesama koje se stalno ponavljaju.

