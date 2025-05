Spotify žali što je otkrio koliko ljudi sluša vaš podkast 

Spotify je ranije ovog meseca objavio da će kreatori podkasta i slušaoci dobiti novu tačku podataka: koliko je reprodukcija epizoda imala. Ideja, prema Spotify, bila je da slušaoci mogu da otkriju nove emisije za koje nisu čuli, privučeni ovom novom javnom merom fandoma.

Podkasteri to nisu tako videli.

Od objave, podkasteri, posebno oni sa manjom publikom, bili su uznemireni novim javnim brojem reprodukcija. Glavna žalba je bila da neki podkasteri zapravo ne žele da slušaoci znaju koliko ljudi sluša njihov podkast, jer bi to moglo imati suprotan efekat: moglo bi da odbije ljude da znaju da emisija ima samo nekoliko desetina reprodukcija. Neki korisnici Spotify u horu protivljenja takođe su primetili da bi reprodukcije prikazivale samo deo slušanosti, pošto ljudi koriste platforme pored Spotify.

Kontinuirana reakcija očigledno je pogodila živac: u petak je Spotify objavio da delimično povlači ovu funkciju. Sada će javno prikazivati reprodukcije tek kada epizoda pređe prag od 50.000 reprodukcija. Kada epizoda dostigne taj kriterijum, dobiće oznaku „50 hiljada reprodukcija“ umesto tačnog broja; oznaka će se ažurirati kada epizoda pređe druge prekretnice, poput 100.000 i 1 milion reprodukcija. Podkasteri će i dalje moći da vide tačan broj reprodukcija u svojim privatnim analitičkim kontrolnim tablama — ali će biti pošteđeni neprijatnosti javnog objavljivanja tih brojki. Kompanija je takođe nejasna o tome kako se tačno broje reprodukcije, rekavši samo da metrika predstavlja „koliko puta su ljudi aktivno isprobali vaš sadržaj“.

Podkasting je istorijski gledano bio teško kvantifikovati: preuzimanje ne znači nužno i slušanje. Postoje javne liste, ali one imaju tendenciju da favorizuju najveće emisije. U različitim medijima, postoji nezgodna faza rasta za kreatore sadržaja koji tek počinju: morate da objavljujete kao da imate milion pratilaca čak i ako je to samo za vaših 10 stvarnih fanova. Da li je prikazivanje reprodukcija podkasta nešto što niko nije tražio? Apsolutno. Ali takođe, šale se same pišu, nažalost.

