Spremite se za 10 najboljih trejlera igara sa E3 sajma

Najveći sajam elektronske zabave, E3, uveliko traje a neki od najvećih izdavača su predstavili svoje adute. Predstavljamo vam najbolje (do sada) trejlere igara sa E3, bar dok se ne objavi još nešto novo.

Los Anđeles je u ovo doba godine tradicionalno okrenut gejmerima, bar kada je okolina hale LA Convention Centre u pitanju. Kao i svake godine, i ove su usledili pompezni trejleri za dugo očekivane naslove. Paralelno s tim je s mnogo pompe (ili popularno rečeno hajpa) Microsoft otkrio akviziciju čak četiri gejming studija. Upravo ovakve vesti su razlog zašto je E3 (Electronic Entertainment Expo) najveći gejming sajam na svetu.

Ako još uvek ne znate zašto treba da kupite procesor sa 28 jezgra, igre koje su najavljene će vam dati razlog. Predstavljamo vam najbolje trejlere koje smo do sada videli, da podsetimo, E3 još uvek traje tako da se možda otkrije još neki gejming biser.

Halo Infinite

Halo serijal se nastavlja sa novim “beskonačnim” naslovom. I dok ova pucačina nije preterano popularna kod nas jer je reč o Xbox ekskluzivi, na američkom tržištu je reč o legendarnom naslovu. Ako je verovati trejleru, Halo Infinite će maksimalno iskoristiti tehničke mogućnosti XBoxa. Ako ste koji slučajem ponosni vlasnik ove konzole, sigurno znate o Halo serijalu i više od nas. U tom slučaju, ostaje vam samo da pogledate trejler i postanete nestrpljivi.

Death Stranding

O Death Strandingu, open-world multiplayer SF akcionoj igri, se ne bi toliko pričalo da nije reč o prvoj igri legendarnog Hidea Kojime koji je nakon više godina u Konamiju (gde je radio na serijalu Metal Gear Solid) krenuo u samostalni posao. Igra za koju kažu da će uvesti revoluciju biće Playstation 4 ekskluziva, a još jedna interesantna stvar je da je glavnog heroja tumači Norman Reedus, tj. Daryl iz TV serije The Walking Dead. Ako je suditi po trejleru, Hideo nam sprema još jednu igru koja će ući u legendu.

Cyberpunk 2077

Poljaci iz CD Projecta su svojim serijalom Witcher pomerili standarde kad su RPG naslovi u pitanju. Sada se iz srednjeg veka prebacujemo u blisku budućnost koju nam predstavlja Cyberpunk 2077. Kako je najavljeno igra će biti iz prvog lica, ali će zadržati neke RPG elemente. Kako stoje stvari futuristički svet će biti otvoren i za druge igrače, tako da nas očekuje prilično uzbudljiv multiplayer. Dakle dobićemo kombinaciju Witchera, Fallouta, GTA i Blade Runnera. Ako nas pitate to je više nego dovoljno!

Assassin’s Creed: Odissey

Nakon što smo prošli kroz skoro sve najznačajnije istorijske epohe (osim kamenog doba), čuveni serijal Assassin’s Creed stiže u Grčku. Najavljen je ogroman svet koji ćete moći da istražite. Preporučujemo da pre igranja pogledate opet film 300 kako biste ušli u štos i dobro uvežbali ono čuveno This is Sparta! Odiseja donosi opcije za romansu, napredovanje heroja u stilu prethodnih igara, mada nam sve ovo više liči na antičku verziju Witchera – što može da bude samo dobra stvar.

Doom Eternal

Reboot legendarne brutalne pucačine Doom dobio je i nastavak. Priča je uvek bila nebitna, ali ako vas baš zanima vi ste vojnik koji mora da eliminiše demone iz pakla. Slažemo se priča nije baš šekspirovska, ali je sasvim dovoljna za igru gde su refleksi i adrenalin u prvom planu. To nagoveštava i tizer trejler za Doom Eternal koji nudi upravo ono što i očekujemo – i to odlična vest za sve fanove!

Fallout 76

Nova postapokaliptična avantura donosi prilično velike promene u gejmpleju, ali i samoj filozofiji igre. Vizuelno smo i dalje u nuklearkama razorenoj Americi, ali ovog puta nismo sami. Ogromni svet delićete sa drugim igračima, što bi trebalo da otvori nove multiplayer mogućnosti kao što je zajedničko istraživanje pustinje, ali i međusobni okršaji. Veliki novitet je i mogućnost otključavanja atomske bombe kojom ćete moći da počistite svoje protivnike. Ako nas pitate, nekako nam nedostaje potezna izometrijska borba i vickasti dijalozi iz Fallout 1 i 2.

Battlefield V

Drugi svetski rat je opet u modi nakon perioda u kome su vladali ultrafuturističke pucačine. Četvorka je bila pun pogodak sa (modifikovanim) Prvim svetskim ratom, a sada ćemo se opet igrati Partizana i Nemaca. Electronic Arts je na E3 predstavio tizer trejler koji prikazuje multiplayer mod, a najavljen je i Battle Royale mod (naravno). Informacija nema puno, ali u slučaju ovog moda jasno je o čemu se radi – pronađi oružje i budi poslednji igrač na mapi.

Rage 2

Kako bi izgledao Mad Max kad bi akcija bila još luđa, šarenija i brutalnija? Odgovor daje igra Rage 2 koja isporučuje “Mad Max na nitro pogon” gde ćete imati veliku slobodu istraživanja. Ovo je upravo igra koja prosto govori “kupi jaču grafičku, kupi bolji procesor, uzmi više RAM-a”. Malo koja igra pruža takvu kombinaciju boja i akcije a sve što traži od vas je da ugradite bar GeForce GTX 1080 Ti.

Forza Horizon 4

Kao što ste verovatno čuli, Forza serijal je sada u rukama Microsofta, ali to neće preterano uticati na kvalitet (bar ove) igre. Forza Horizon serijal nije super-realistična simulacija vožnje, ali svakako jeste super-zabavna. Četvrti deo se fokusira na Veliku Britaniju, vožnju levom stranom, i vremenske uslove koji se menjaju tokom trke. Kao i uvek, najveća zabava će biti u multiplayeru gde će nas po običaju dobijati neki klinac koji verovatno kući ima profi volan i kočnice za stolom.

Wolfenstein: Youngblood

AKo je suditi po najboljim trejlerima na E3, pucačine su definitivno u modi, a naročito one gde se bori sa Nacistima. Odlični reboot prve pucačine iz prvog lica Wolfenstein doneo nam je par nastavaka i ekspanzija, a sada dolazi nova generacija boraca. Upoznajte se sa ćerkicama bliznakinjama čuvenog B.J. Blaškovića. On im je usadio ljubav prema ubijanju Nacista, a kako će im to ići od ruke u Parizu u alternativnim ’80-tim godinama prošlog veka, saznaćemo uskoro. Trejler obećava puno.

BONUS – Skyrim: The Very Special Edition

Elder Scrolls: Skyrim stiže na – Alexu! Ako je verovati trejleru (koji je fantastičan i morate ga pogledati čak i da niste nikad odigrali ni Tetris), očekuje nas iskustvo koje se može uporediti sa starim dobrim stonim igrama gde je Dungeon Master kreirao priču. Nismo sigurni šta će od svega navedenog biti zaista dostupno, ali moramo da skinemo kapu Bethesdi koja ume da se šali na svoj račun.

