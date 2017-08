Spremite se za sajam bezbednosti iSEC

Sajam bezbednosti iSEC, koji će se održati od 4 do 6 oktobra, predstavlja visoke tehnologije u funkciji javne i privatne bezbednosti, urbanih servisa i pametnih gradova. IoT – „Internet Stvari“ ili „Internet of things“ izraz koji je prvi put upotrebio Kevin Ashton kao naslov prezentacije koju je održao najverovatnije 1999. godine u Procter & Gamble-u. Danas koristimo milione uređaja koji čine “Internet of Things” a i postavlja se uslov održive-cirkularne ekonomije tj. upotrebe zelenih tehnologija i povećanja energetske efikasnosti.

Sajamska manifestacija obuhvata primenu različitih visokih tehnologija poput, nadzora, nadgledanja, senzorske detekcije merenja, automatizacije, softverskih i hardverskih rešenja u okviru raznih oblasti kao što su: javna bezbednost, korporativna bezbednost, upravljanje transportom i saobraćajem, upravljanje zdravstvom, upravljanje bezbednošću u školama i javnim ustanovama, upravljanje bankarskim uslugama, elektronska uprava, mobilni mrežni servisi, informaciona (sajber) bezbednost.

Sajam će okupiti preko 100 domaćih i međunarodnih izlagača i predstavljene kompanije iz više od dvadeset zemalja i oko 3.000 poslovnih posetilaca: proizvođača, projektanata, montažera, distributera, krajnjih korisnika, strukovnih udruženja u pomenutim sektorima iz regiona jugoistočne Evrope. Takođe će se obraditi i zakonodavna pitanja u primeni visoke tehnologije koja podrazumevaju regionalne i globalne trendove.

Sajam podržavaju resorna ministarstva Republike Srbije: Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo odbrane, Ministarstvo trgovine turizma i telekomunikacija, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Privredna komora Srbije, Stalna konferencija gradova i opština, Gradovi Beograd, Novi Sad, strukovna udruženja i akademske institucije, kao i specijalizovani mediji.

U istoj hali i istom terminu pod zajedničkim sloganom „Nova Energija – Pametni Gradovi“ održavaju se još dva slična međunarodna sajma: Međunarodni sajam energetike i energetske efikasnosti „ENERGETIKA“ i sajam zaštite životne sredine pod nazivom „ECO-Fair.“

