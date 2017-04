Spremni za digitalnu transformaciju poslovanja?

Za manje od 8 dana, 22. aprila će se u Beogradu održati prva međunarodna INAT konferencija . U privrednoj komori Srbije će se rađati IT ideje i pokretati preduzetni mehanizam. Radionice u PKS na ovoj IT konferenciji se sastoje iz četiri dela: Developer Track , Marketer Track , Psychology of Success Track i Business Strategist Track .

