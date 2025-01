Squid Game 2: Preko 126 miliona gledanja za samo 11 dana

Prva sezona serije Squid Game donela je kući Netflix zaradu od 891,1 milion dolara, a u snimanje je uloženo “samo” 21,4 miliona. Sada je tu i druga sezona, koja već postiže sjajne rezultate.

Očekivalo se da će i druga sezona privući pažnju gledalaca, budući da je prva postala neka vrsta fenomena. Podaci iz oktobra 2021. godine pokazuju da je oko 132 miliona ljudi gledalo najmanje dva minuta prve epizode prve sezone serije Squid Game u prva 23 dana, čime je oboren rekord koji je pre toga držala serija Bridgerton. Netflix povremeno objavljuje informacije o gledanosti za određene sadržaje, ali ne otkriva koliko je ljudi počelo ili završilo sezone, što često može da utiče na to da u izveštaju stoje brojke koje su veće od stvarne gledanosti.

Druga sezona je za samo četiri dana stigla do 68 miliona gledanja, što su najbolji zabeleženi rezultati na platformi Netflix do sada. U narednih nedelju dana stiglo se do 126,2 miliona, što je više nego što je bilo koja Netflix serija postigla za tu količinu vremena. Pretpostavlja se da će druga sezona tako premašiti uspeh prve, a sledeće godine nas očekuje i treća – gledanost se isplati.

