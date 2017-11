Srbija ima dosta preduzetničkog potencijala, ali nedostaju investitori

Međunarodni seminar SEE MIKTA – Inovacije i preduzetništvo koji je obrađivao teme vezane za probleme sa kojima se suočavaju startapovi u Srbiji kao i njihova rešenja, održao se danas u Beogradu. Ovom prilikom smo razgovarali sa direktorom Startup Alliance (Startap alijanse) iz Koreje, Jungwook Lim, koja radi na obogaćivanju korejske startup zajednice i negovanju ekspanzije startapa na globalnom tržištu. Alijansa efikasno povezuje različite članove ekosistema i teži da bude katalizator za stvaranje startap ekosistem.

Kako potpomažete finansijski startapove i koji procenat startupova je uspešan?

Startap je veoma bitan za dobrobit moje zemlje, Koreje. Startap alijansa nije investitor, ni pokretač, mi se trudimo samo da taj proces izgradnje karijere olakšamo u startap ekosistemu, u tom smislu radimo na njihovom promovisanju. Aktivnosti kojima se bavimo su promovisanje, povezivanje ljudi, edukacije i konsultacije, organizacije seminara i konferencija i rad na globalnoj ekspanziji. Startapove ne potpomažemo finansijski, zato što ima dosta investitora, finansijera, preduzetničkih kapitalista, kao i dosta programa finansiranja koje nudi Vlada Koreje za preduzetnike, i mišljenja sam da su te vrste finansijske pomoći dovoljne, tako da mi radimo nešto drugačije.

Samo 10 do 20 odsto svih preduzetnika je uspešno u smislu da su razvili svoju ideju u biznis, i to je opšte poznato. Međutim, za određene startapove većina preduzetnika nije u prilici da dođe do neke vrste finansiranja, eventualno mogu da dođu do poslovnih anđela, a onda koliko će njih zapravo stići da se razvije od početne, idejne faze, to je pitanje. U tom smislu zapravo ne znam specifičnu cifru. Međutim, u Koreji imamo neku statistiku, ali smatramo da je procenat uspešnih startapova manji nego u Silikonskoj Dolini.

Da li ste upoznati sa startup scenom u Srbiji? Da li možete da uporedite startup scenu u Koreji i Srbiji?

Juče sam posetio startap IT centar u Novom Sadu, i veoma sam se iznenadio količinom jako dobrih startapova u Srbiji, i usluga koje pružate za globalne mušterije, kao što su IT outsourcing, dizajnerske usluge i takve stvari. Smatram da ovde ima potencijala, međutim ono što se mora poboljšati je pronalaženje fondova iz koga će se startapovi finansirati. Iako ovde ima dosta potencijala, i preduzetnika i startapova, verovatno nema dovoljno preduzetničkog kapitala i investitora, a i nisam siguran da li ovde ima dobrih programa podrške od strane Vlade. Mislim da je to najveća razlika između startap ekosistema u Srbiji i startap ekosistema u drugim zemljama.

Jedan od najvećih problema startapova u Srbiji je finansijski, da li možda imate preporuku za njih?

Mislim da je važno da se pruže jednaka ulaganja od strane Vlade za lokalni preduzetnički kapital kako bi se pokrenuo startap investicioni ekosistem ovde i kako bi se podstakli ljudi da više investiraju u startape. Možda bi trebalo da se ukinu neke takse, međutim takođe je bitno da se dovedu i strani investitori u zemlju i da se podstaknu na investiranje u Srbiju i startapove. Potrebno ih je upoznati sa dobrim potencijalom koji je potcenjen. Takođe možda je bitna za njih mogućnost slobode kretanja novca u zemlju i van nje, tako da verovatno postoje neki striktni zakoni, ali u svakom slučaju vazno je pronaći put za investitore i njihova finansiranja.

