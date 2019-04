Na Kopaoniku su od 10. do 13. marta organizovana dva skupa: 25. konferencija o računarskim naukama i informacionim tehnologijama YU INFO 2019 i 9. internacionalna konferencija o informacionom društvu i tehnologijama ICIST 2019.

Jedan od najvećih događaja koji okuplja informatičare iz Srbije i regiona, YU INFO od milošte zvani „skimpozijum“ navršio je četvrt veka. Mnogi koji su davne 1995. godine učestvovali na prvoj konferenciji YU INFO na Brezovici s nostalgijom pamte velike snegove, ugledne goste iz sveta, najave novih informatičkih rešenja i tehnologija, ali i prijateljska muzička druženja do zore. Veterani konferencije i novi učesnici sa entuzijazmom pohode ovaj omiljeni skup informatičara, bilo po mećavi, koje je bilo i ove godine, bilo po blagom, gotovo prolećnom vremenu, kome se ne raduju pasionirani skijaši. Ove godine se oko 300 informatičara ponovo okupilo na Kopaoniku, uz učešće kompanija među kojima su bile ATOS, Asseco SEE, SAGA, INGRAM, mts, Microsoft, TELEGROUP, SBS, Algotech, Tehnicom informatika, MDS, ComTrade i SEMOS.

Otvaranje konferencije na kome se prisutnima obratio predsednik programskog i organizacionog odbora YU INFO prof. dr Miodrag Ivković održano je u svečanoj sali hotela Grand. Bila je to prilika za retrospektivu prethodna 24 skupa, ali i za dodelu priznanja kompanijama i pojedincima koji su tokom svih ovih godina dali veliki doprinos razvoju konferencije. Sećanje na prethodne konferencije učesnici su testirali kroz kviz realizovan putem mobilne aplikacije, u kome se među raznim pitanjima našlo i jedno o hronologiji konferencije iz dodatka našeg časopisa od pre deset godina. Najuspešnija takmičarka dobila je GoPro kameru.

Profesor Ivković se posebno osvrnuo na rezultate međunarodne konferencije ICIST i zahvalio se njenim programskim urednicima, profesorima Miroslavu Trajanoviću, Zori Konjović i Milanu Zdravkoviću, koji je pozdravio učesnike iz inostranstva. ICIST je obuhvatio osam govornih i dve poster sesije.

Uvodno predavanje po pozivu na konferenciji YU INFO održao je gospodin Jožek Gruškovnjak iz firme Inluceo Consulting. Tema je bila Where Do We Go from Here?, uz apel da stručnjaci iz oblasti IT‑ja nauče da artikulišu poslovne vrednosti i viziju budućnosti u kojoj će u našim životima dominirati roboti. Dr Žarko Milošević sa Univerziteta Singidunum predstavio je organizaciju Interchain Foundation i održao predavanje po pozivu pod naslovom Many Chains, One Ecosystem. Održane su i dve dobro posećene panel diskusije, od kojih je prva bila posvećena vizijama novih tehnologija u narednih 25 godina, dok se druga bavila formalnim i neformalnim računarskim obrazovanjem.

Za konferenciju YU INFO prihvaćena su 83 autorska rada, koji su izloženi u pet govornih i dve poster sesije. Uočeno je prisustvo značajnog broja mladih učesnika, koji su uneli novu energiju u konferencijske dvorane, ali i na bele staze, na kojima je nakon dva dana snežnih padavina nastala bajkovita idila pod zimskim suncem, idealna za skijaše koji vole da skrenu sa utabane staze u snežnu avanturu. Učesnici su tri večeri uživali u bogatom društvenom programu: zagrevanje je počelo vinskim koktelom u organizaciji Telegroup‑a, drugo veče u organizaciji kompanije ATOS ulepšao je niški orkestar Groš koji je najčešće svirao na prethodnim konferencijama, dok je završno veče u renoviranom salonu Kluba A učinio nezaboravnim pop‑rok sastav So&So.

Tako su posle 25 godina prognoze da će „žive“ konferencije nestati i preseliti se u virtualni domen ustuknule pred dobrom atmosferom u konferencijskoj dvorani, na skijaškim stazama i neformalnim susretima u prostranim holovima hotela Grand. Neka tako ostane i u narednim decenijama, za neke sledeće generacije informatičara…

Autor: prof. dr Jelica Protić

