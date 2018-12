Portal otvorenih podataka Republike Srbije obezbeđuje pristup zanimljivim statistikama, od kojih se značajan deo redovno ažurira. Da vidimo kako se od tih podataka, primenom Power BI, kreiraju korisni izveštaji.

Kon­cept o­tvo­re­nih po­da­ta­ka ni­je nov ma­da se u po­sle­dnje vre­me o nje­mu ma­lo vi­še priča. Nje­go­vi pro­mo­te­ri za­la­žu se za to da po­da­ci tre­ba da bu­du jav­no do­bro, bes­pla­tno na ras­po­la­ga­nju sva­ko­me ko že­li da ih o­brađuje i na o­sno­vu njih kre­ira i­zve­šta­je, bez po­zi­va­nja na autor­ska pra­va, cen­zu­re ili dru­ge me­ha­ni­zme kon­tro­le. Iz da­na u dan na In­ter­ne­tu mo­že­te da pro­nađete sve vi­še sta­tis­tičkih po­da­ta­ka, ali pris­tup većini ba­za se plaća. Ka­da je reč o o­tvo­re­nim po­da­ci­ma, jav­ne in­sti­tu­ci­je (data.gov, data.gov.uk, data.europa.eu) po­nu­diće vam mno­štvo i­zve­šta­ja, pa čak i pristup sku­po­vi­ma po­da­ta­ka, ali oni su čes­to ne­upo­tre­blji­vi jer je po­tre­bno pu­no ra­da na nji­ho­vom „prečišćava­nju“ da bis­te ih do­ve­li do upo­tre­blji­ve for­me.

U po­ređenju s ne­kim in­sti­tu­ci­ja­ma ko­je su počele da o­bjav­lju­ju o­tvo­re­ne po­dat­ke da­le­ko pre nas, Por­tal o­tvo­re­nih po­da­ta­ka Re­pu­bli­ke Srbi­je sve­tao je pri­mer gde mo­že­te da pro­nađete mno­štvo za­nim­lji­vih sta­tis­ti­ka, od ko­jih se značajan deo re­dov­no ažu­ri­ra. I, što je naj­va­žni­je, čes­to su nam na ras­po­la­ga­nju po­da­ci ko­je ne mo­ra­te mno­go da o­brađuje­te pre ne­go što ih upo­tre­bi­te. U tek­stu ko­ji sle­di biće reči o to­me šta sve ko­ri­sno mo­že ta­mo da se pro­nađe, kao i ka­ko da kon­kre­tne po­dat­ke upo­tre­bi­te uz po­moć Power BI i­zve­štaj­ne plat­for­me i od njih na­pra­vi­te smi­sle­ne izve­šta­je.

Pa­žlji­vo vo­zi­te!

Vo­žnja u glav­nom gra­du čes­to se pre­tvo­ri u avan­tu­ru, što zbog ne­ve­ro­va­tnih gu­žvi što zbog ne­o­pre­zne vo­žnje po­je­di­nih uče­sni­ka u sa­o­braćaju. Ima­mo uti­sak da ne­ki od nas, ka­da se­dnu is­pred vo­la­na, ta­mo is­po­lja­va­ju sve svo­je životne frus­tra­ci­je. Ovo za po­sle­di­cu ima ma­te­ri­jal­nu šte­tu, a po­ne­kad pov­re­de ili tra­gičan is­hod. O značaju is­prav­nos­ti vo­zi­la i pri­drža­va­nju pro­pi­sa ne­pres­ta­no se go­vo­ri u me­di­ji­ma, a pu­no nas ni­je sve­sno po­sle­di­ca. Uve­ri­te se i sa­mi, pre­u­zmi­te i­zve­šta­je MUP‑a i ana­li­zi­raj­te po­dat­ke o sa­o­braćaj­nim ne­srećama u Be­o­gra­du i bli­žoj oko­li­ni.

Po­da­ci se pre­uzi­ma­ju u ODT (Open Office) for­ma­tu, a da­to­te­ku naj­pre tre­ba da o­tvo­ri­te i sni­mi­te kao Excel ili CSV do­ku­ment. U za­vi­snos­ti od op­ci­je ko­ju ste iza­bra­li, po­kre­ni­te Power BI, a za­tim u me­ni­ju Get Data iza­be­ri­te op­ci­ju From Excel ili From Text/CSV.

Na­kon uvo­za da­to­te­ke o­tvo­ri­te Editor i sa­mo do­de­li­te že­lje­ne na­zi­ve ko­lo­na­ma s po­da­ci­ma. Iza­be­ri­te visual ko­ji pri­ka­zu­je ma­pe, pa u po­lja Latitude i Longitude pre­vu­ci­te di­men­zi­je ko­je opi­su­ju ge­o­gra­fsku ši­ri­nu i du­ži­nu, a u po­lje Legend di­men­zi­ju ko­ja opi­su­je is­hod sa­o­braćaj­ne ne­sreće. Zu­mi­ra­njem ma­pe biće pri­ka­za­ne sta­tis­ti­ke za že­lje­ni deo gra­da. Da­lje mo­že­mo da do­da­mo da­tum i ne­ko­li­ko kla­si­fi­ka­ci­ja kao in­te­rak­tiv­ne fil­te­re (slaj­se­re) i, kao što vi­di­te, u sa­mo ne­ko­li­ko ko­ra­ka do­šli ste do za­nim­lji­vog i pri­lično za­bri­nja­va­jućeg i­zve­šta­ja.

Nas­tav­ni­ci in­for­ma­ti­ke su na ceni

Por­tal sa­drži i sku­po­ve po­da­ta­ka u ve­zi s pro­sve­tom. Ovi i­zve­šta­ji najčešće su na ćiri­li­ci. Power BI ne­ma pro­ble­ma s pre­po­zna­va­njem ćiri­ličnog pi­sma, ali po­da­ci tre­ba da bu­du sačuva­ni u no­vi­jem Excel for­ma­tu, u struk­tu­ri­ra­nim ta­be­la­ma. U tom slučaju uvoz pro­tiče glat­ko, a ako se o­dlučite za ne­ki dru­gačiji i­zvor, mo­žda će bi­ti po­tre­bno da po­dat­ke ure­di­te pre ne­go što ih uve­ze­te u Power BI. Ka­da se ra­di o ge­o­gra­fskim o­dre­dni­ca­ma, va­ži uni­ver­zal­no pra­vi­lo da je za lo­ka­ci­ju po­tre­bno kre­ira­ti i­zračuna­tu ko­lo­nu ko­ja se sas­to­ji iz na­zi­va mes­ta i o­dre­dni­ce „SER­BIA“, ka­ko bi Bing ma­pe pre­po­zna­le gde se mes­ta tačno na­la­ze. Ni­je ni­ka­kav pro­blem ako su na­zi­vi mes­ta na ćiri­li­ci.

Pre­uze­li smo Excel do­ku­ment s re­gis­trom slo­bo­dnih ra­dnih mes­ta. Na o­sno­vu nje­ga mo­že­mo la­ko da kre­ira­mo ma­pu, gde u po­lje Locations prev­lačimo i­zračuna­tu ko­lo­nu ko­ja pred­stav­lja kom­bi­na­ci­ju mes­ta i na­zi­va „SER­BIA“. Do­da­li smo ne­ko­li­ko slaj­se­ra, kao i još je­dan i­zve­štaj na ko­me su u ko­lo­na­ma pri­ka­za­ni oni gra­do­vi gde pos­to­ji vi­še od tri slo­bo­dna ra­dna mes­ta.

Ako fil­te­re po­de­si­mo ta­ko da pri­ka­zu­ju an­ga­žo­va­nje nas­tav­ni­ka in­for­ma­ti­ke i računar­stva, vi­dećemo ka­kve su bi­le po­tre­be za ovim ka­dro­vi­ma kra­jem pro­šle go­di­ne. Po­da­ci su iz ok­to­bra 2017, ve­ru­je­mo da će se ovih da­na na por­ta­lu po­ja­vi­ti ne­ki ma­lo ažur­ni­ji.

Eko­lo­gija

Eko­lo­zi su štre­be­ri, hva­la Bo­gu, pa od in­sti­tu­ci­ja ko­je se ne­po­sre­dno ili po­sre­dno ba­ve za­šti­tom ži­vo­tne sre­di­ne ima­mo mno­štvo ko­ri­snih po­da­ta­ka. I­zvo­ri obu­hva­ta­ju sta­tis­ti­ke u ve­zi sa za­gađenjem va­zdu­ha, za­sićenošću va­zdu­ha po­le­nom, kva­li­te­tom vo­de i slično. Iako su kva­li­te­tni, ni­su pre­te­ra­no ažur­ni.

Pre­uze­li smo i­zve­štaj o kva­li­te­tu vo­da u 2016. go­di­ni ko­ji se nu­di u CSV for­ma­tu, a po­kre­ta­njem op­ci­je Get Data, pa Text/CSV skup po­da­ta­ka se uvo­zi u Power BI. Po­no­vo, na je­dnos­ta­van način, prev­lačenjem visual‑a i i­zbo­rom že­lje­nih di­men­zi­ja do­bi­ja­mo i­zve­šta­je. U ovom slučaju na­pra­vi­li smo dva gra­fi­ko­na ko­ji pri­ka­zu­ju vo­dos­taj i za­sićenost vo­de ki­se­oni­kom. Na ras­po­la­ga­nju nam je još mno­štvo dru­gih pa­ra­me­ta­ra ko­ji mo­gu da se is­ko­ris­te za praćenje fi­zičke i he­mij­ske is­prav­nos­ti uzor­ko­va­ne vo­de.

Crim­son Per­ma­nent As­su­rance

Ako vam se, na­kon čita­nja ovih re­do­va, u mi­sli­ma po­ja­vi­la sli­ka sta­ra­ca za­po­sle­nih u pre­du­zeću Crimson Permanent Assurance, knji­go­vođa u pen­zi­ji ko­ji „gu­sa­re“, na­pa­da­ju kor­po­ra­ci­je i me­nja­ju im bi­lan­se, on­da ste ve­ro­va­tno ide­alan kan­di­dat za ko­pa­nje po po­da­ci­ma (za ne­upućene: po­gle­daj­te film Monty Python’s The Meaning of Life). Ini­ci­ja­ti­va za o­bjav­lji­va­nje o­tvo­re­nih po­da­ta­ka pos­to­ji, ali ka­ko u sve­tu, ta­ko i kod nas, ne­ki će vam po­dat­ke da­ti u pri­kla­dnoj for­mi, pa mo­že­te da ih is­ko­ris­ti­te bez većeg „prečišćava­nja“. Većina će to učini­ti za­to jer im je to na­me­tnu­ta oba­ve­za. U tom slučaju spre­mi­te se za na­po­ran rad, a pret­ho­dno naučite Power Query i pa­zi­te da ne pa­dne­te sa ivi­ce sve­ta!

Autor: Slavko Vujnović

