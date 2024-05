SSD skladište od 2PB u vašem računaru? 

HighPoint je otkrio prve proizvode linije 8-kanalnog PCIe Gen5 x16 NVMe switcha i NVMe RAID u industriji.

Pokretani Broadcom-ovim IC-jem PEX89048, ovi proizvodi su dizajnirani za visoko zahtevne, podacima intenzivne aplikacije i integrišu Broadcom-ovu Gen5 PCIe tehnologiju prebacivanja kako bi se iskoristili x16 trake Gen5 host bandwidth-a, direktno iz CPU-a, preko Intel i AMD platformi.

HighPoint kaže da ova jedinstvena arhitektura omogućava svakom AIC/Adapteru da maksimizuje performanse prenosa za do 8 nezavisnih kanala uređaja, i podržava do 32 NVMe uređaja putem konekcije na backplane.

Serijski NVMe switch Rocket 1600 koristi nativne inbox drajvere, što znači da je moguće koristiti rešenje od 2PB koristeći Solidigm 61.44TB SSD-ove, pod uslovom da već rade sa sistemom u pitanju.

Visoko performantna arhitektura prebacivanja PCIe Gen5 NVMe AICs-a HighPoint integriše Broadcom-ov 48-kanalni PEX89048 switch IC kako bi obezbedio x16 traka posvećenog PCIe Gen5 upstream bandwidth-a, obezbeđujući da je x4 traka downstream bandwidth-a dostupna za svaki kanal uređaja NVMe. HighPoint kaže: “Inovativna hardverska arhitektura omogućava našim serijama proizvoda Gen5 NVMe da dostave do 64GB/s prenosa bandwidth-a, minimizuju latenciju, omoguće dosledan, robustan I/O throughput.”

Arhitektura prebacivanja PCIe Gen5 i Gen4 koristi tehniku poznatu kao “Sintetička hijerarhija” da izoluje operativni sistem host sistema od bilo kakvih fizičkih promena PCIe-a. Omogućava AIC/Adapteru da direktno upravlja alokacijom resursa downstream PCIe kanalima i pruži pravu mogućnost hot-swap / hot-plug.

NVMe Switch serija sastoji se od Rocket 1628A, koji je PCIe Gen5 x16 to 4-MCIOx8 NVMe switch adapter, Rocket 1608A, PCIe Gen5 x16 to 8-M.2×4 NVMe switch AIC, i Rocket 1528D, PCIe Gen4 x16 to 4-SlimSASx8 NVMe switch adapter.

RocketRAID 7600 PCIe Gen5 NVMe RAID AICs i Adapteri izgrađeni su na osnovi Rocket 1600 Switch serije, i pružaju RAID mogućnosti koristeći HighPoint-ove drajvere, koji su kompatibilni sa kvalifikovanim NVMe drajvima od partnera kompanije HighPoint-ovog ekosistema. Serija AICs/Adaptera Rocket 7600 direktno može podržati do osam M.2 ili U.2/U.3/E3.S NVMe SSD-ova.

Serija NVMe RAID uključuje Rocket 7628A, PCIe Gen5 x16 to 4-MCIOx8 NVMe RAID adapter, Rocket 7608A koji je PCIe Gen5 x16 to 8-M.2×4 NVMe RAID AIC, i Rocket 7528D, PCIe Gen4 x16 to 4-SlimSASx8 NVMe RAID adapter.

HighPoint kaže da će njihovi PCIe Gen5 NVMe AICs početi sa isporukom širom sveta u Q3 2024.

Izvor: Techradar

