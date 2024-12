Šta bi se desilo ako bi Google morao da proda Chrome?

Najgora osoba koju poznajete konačno je izrekla odličnu poentu.





Internet bi ostao isti, samo bi se promenili igrači

Bivši izvršni direktor Google-a, Erik Šmit, gostovao je na CNBC-u i rekao ono što se obično ne izgovara naglas: „Razbijanje ovih kompanija neće suštinski rešiti probleme koje imate s njima.“

Ovo je komentar na vest da Ministarstvo pravde SAD možda planira da od suda zatraži da natera Google da proda svoj browser Chrome. I potpuno je u pravu. Razbijanje Google-a može koristiti drugim tehnološkim kompanijama, ali za nas, obične korisnike, neće se ništa promeniti. Razlog za to nije teško dokučiti — samo pogledajte koje bi kompanije bile voljne i sposobne da kupe Chrome od Google-a. Da li stvarno mislite da bi vas Džef Bezos ili Ilon Mask bolje tretirali i više brinuli o vašim podacima od Google-a? Da li bi bilo koji od njih učinio internet boljim mestom ako bi odjednom postao vlasnik najpopularnijeg browsera na svetu?

Nije verovatno da će do toga doći. Nakon što Google iscrpi sve žalbe i pokuša sve trikove kojih se seti, imaće mnogo briga na svom tanjiru. Međutim, prodaja Chrome-a (ili Android-a, svoje cloud platforme, ili bilo kojeg drugog „velikog“ proizvoda) neće biti među njima. Čak i ako bi prodaja Chrome-a bila korisna za potrošače, to zavisi od pronalaženja kupca koji bi mogao da se nosi s regulatornim pritiscima s kojima se Google sada suočava. Nijedan kupac to ne može, niti bi trebalo da može. Sve velike tehnološke kompanije su podjednako zle: Meta nije ništa bolja od Apple-a, a Apple nije ništa bolji od Microsoft-a.

Bez kupca, jedina preostala opcija bila bi naterati Google da ugasi Chrome, što je potpuno neamerički. To se neće dogoditi. Zapamtite, možda mislite da se tehnološki direktori bore protiv Vašingtona, ali u stvarnosti, zovu predsednika uoči izbora da mu čestitaju. U idealnom svetu, gašenje Chrome-a moglo bi biti sjajno. Otvorilo bi put kompaniji koja nije povezana s oglasima ili operativnim sistemima da preuzme vođstvo, a svi bismo mogli koristiti Firefox i biti tretirani malo bolje. U stvarnom svetu, Firefox će polako umirati bez Google-ovih sredstava, dok će Chrome i dalje postojati, usisavati sve što može da bi vas manipulisao i unovčio, bez obzira na to čije ime stoji na zaglavlju kompanije.

Prisila Google-a da prestane da ulaže u Chrome nanela bi štetu potrošačima. Google ulaže ogromne resurse u otvoreni kod Chrome-a — koji pokreće skoro svaki WebKit browser — jer mu se to višestruko isplati. Chrome je put ka prikupljanju podataka, a podaci su ključ za efektivne reklame. Baš kao i kod Android-a, Google na besplatne proizvode gleda kao na investiciju u svoj oglašivački biznis. Nijedna druga kompanija neće to raditi, a imena poput Opera, Brave, Samsung Internet Browser, pa čak i Microsoft Edge, trpeće posledice.

Ljudi koriste Chrome iz jednog razloga — zbog integracije s ostalim Google-ovim proizvodima. Ne koristite Chrome ako želite brz i štedljiv browser koji ne špijunira poput voajera s dvogledom. Koristite ga jer savršeno funkcioniše s ostalim stvarima koje koristite, poput Gmail-a, Google Docsa ili Google Paya. Takva povezanost je nešto o čemu sve druge tehnološke kompanije sanjaju, a jedino Apple može tome prići blizu za korisnike iPhone-a. Hteli mi to ili ne, internet pripada Google-u.

Prodaja Chrome-a ili obaveza Google-a da deli rezultate pretrage neće promeniti ništa od ovoga. Omogućiće drugim kompanijama da zarade više novca, ali za potrošače, ništa se neće promeniti bez obzira na to kako se Alphabet razbije, jer sve tehnološke kompanije imaju iste ciljeve.

Lepo je videti Google u nevolji, jer kompanija radi mnogo loših stvari. Ali, kako sada deluje, ljudi koji vode kompanije poput Google-a pametniji su od onih koji ih gone i uvek na kraju pobeđuju.

Izvor: Androidcentral

Podelite s prijateljima

Tweet