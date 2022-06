Šta Bitcoin znači za životnu sredinu

Vrednost bitkoina je dovoljno pala da obuzda ogromnu upotrebu energije kriptovalute – i povezane emisije gasova staklene bašte – ali samo ako cene ostanu niske. Cena jednog bitkoina je pala ispod 24.000 dolara, što je otprilike polovina onoga što je vredeo u martu. Iako je mesecima stalno gubio vrednost, nagli pad vrednosti dovodi cenu ispod ključnog praga kada je u pitanju uticaj bitkoina na životnu sredinu.

Pošto je cena bitkoina u novembru dostigla maksimum od oko 69.000 dolara, procenjena je godišnja potrošnja električne energije u mreži između 180 i 200 teravat-sati (TVh). To je otprilike ista količina električne energije koju koriste svi data centri u svetu svake godine.

Više cene – više rudarenja

Više cene generalno podstiču više rudarenja jer je nagrada veća. Ali cene ne moraju da se zadržavaju na tom vrhuncu da bi Bitcoin ostao gladan energije. Sve dok je cena iznad 25.200 dolara, mreža bitkoina može da izdrži rudarske operacije koje troše oko 180 TVh godišnje, prema istraživanju koje je prošle godine objavio ekonomista digitalne valute .

Cene ispod tog praga od 25,2 hiljada dolara mogle bi da nateraju rudare da pauziraju operacije ili manje rudare jer ne žele da rizikuju da troše više novca na struju nego što zarađuju od rudarenja novih tokena.

Ipak, još je prerano da se daju konkretna predviđanja o tome da li će pad cene bitkoina na kraju biti od koristi za životnu sredinu. Prošle godine visoke cene znače da rudari verovatno imaju neku ušteđevinu da ih na neko vreme osete.

Cena od 24 000 USD – smanjuje upotrebu energije

Održiva cena od oko 24.000 dolara mogla bi da smanji globalnu upotrebu energije Bitcoin mreže na oko 170 TVh godišnje. To bi moglo zvučati kao postepena promena, ali bi to doprinelo značajnom padu upotrebe električne energije i povezanih emisija gasova staklene bašte. Ako to uporedite sa godišnjom potrošnjom energije za koju je procenjeno da je Bitcoin odgovoran za veći deo 2022. godine, to bi bilo kao da smanjite količinu električne energije koju zemlja Irska koristi za godinu dana.

Rudarstvo bitkoina je energetski neefikasno. Rudari verifikuju transakcije tako što se utrkuju u rešavanju sve složenijih zagonetki koristeći specijalizovani hardver i zauzvrat dobijaju nagradu novim tokenima. Ugrađena energetska neefikasnost koja dolazi sa svim tim računarstvom ima za cilj da odvrati bilo koga od namernog zabrljavanja knjige transakcija. To je takođe razlog zašto ima mnogo ljudi zabrinutih za emisije gasova staklene bašte koje stvara kriptovaluta.

Bitkoin je najveći igrač u kriptovaluti, tako da su njegove promenljive cene značajne za životnu sredinu. Druga po veličini mreža kriptovaluta, Ethereum, koristi istu vrstu energetski intenzivnog procesa za validaciju transakcija na svom blokchainu i na sličan način je nedavno doživela pad vrednosti.

Izvor: TheVerge

