Šta će se dogoditi sa kriptovalutama kada kvantni računari postanu mainstream?

Кvantno računarstvo obećava mnogo stvarnog napretka u ovoj oblasti. Blockchain i kriptovalute postigli su tehnološke prekretnice. Ali neke tehničke “rupe”, omogućavaju budućim tehnologijama poput kvantnih računara da eksploatišu blokove i kriptovalute.

Da bi se povećala računarska moć, trka za kvantnom nadmoćju brzo raste

Stručnjaci veruju da će kvantno računarstvo doneti značajne bezbednosne rizike kriptovalutama. Dakle, kakav će biti uticaj na kriptovalute kada kvantni računari postanu mainstream? Google je 2019. predstavio svoj kvantni računar Sicamore kao prvi svetski 54-kubitni čip računar. Google je otkrio da bi Sicamore mogao obraditi podatke za 200 sekundi, za koje će standardnom super računaru trebati 10 milenijuma za računanje. Stručnjaci veruju da je ova inovacija početak takmičenja u naoružanju za podsticanje neverovatnih kvantnih računara i da bi se kvantna nadmoć mogla pojaviti ranije nego što se prvobitno očekivalo. Krajnji cilj celokupnog razvoja u prostoru kvantnog računarstva je postizanje kvantne nadmoći. Tu će se kvantni računari uzdići iznad granica svojih istraživačkih kapaciteta i početi da rešavaju ranije nemoguće numeričke probleme. Sa takvim napretkom, očekuje se da će kvantno računarstvo u budućnosti zameniti klasične računare.

Međutim, iako će poboljšanje kvantnog računarstva sigurno uticati na savremene inovacije poput blockchain-a i kriptovaluta, takav napredak je još uvek u početnoj fazi. Američka agencija za nacionalnu bezbednost je 2016. godine procenila da će biti potrebno mnogo vremena da se kvantni računari pokažu bilo kakvom opasnošću za šifrovane podatke. Neki stručnjaci i dalje veruju da bi opasnost od kvantnog računarstva mogla da se pojavi mnogo ranije. Mnoga istraživanja dokazuju da se razvoj u oblasti kvantnog računarstva udvostručuje svakih osamnaest meseci. Nakon toga, stručnjaci za blockchain i kriptovalute moraju da počnu da planiraju budućnost kvantne nadmoći. Kvantno računanje će efikasno uticati na to kako se podaci skladište i kontrolišu. To će posebno uticati na one inovacije koje se oslanjaju na kriptografske kompjuterizovane oznake za bezbednost informacija, uključujući digitalne valute.

Kriptovalute kao putokaz

Na primer, stručnjaci se slažu da bi klijenti koji su u poziciji da osiguraju algoritme kriptovalute, trebalo da prilagode svoje javne i privatne ključeve kada se kvantno računarstvo pokaže sve prisutnijim. Trenutno javni ključevi na razmenama blockchaina zavise od kriptografije eliptične krive (elliptic-curve cryptography – ECC) radi bezbednosti. Kriptografija eliptične krive je tehnika šifrovanja informacija zavisna od numeričke eliptičke krive. Koristi se širom sveta za obezbeđivanje dokumenata tako da samo određeni ljudi mogu da ih dešifruju i razumeju. Ipak, stručnjaci se slažu da kriptografija eliptične krive nije kvantno sigurna, jer složenost i poteškoće izvršavanja ECC-a često povećavaju vjerovatnoću grešaka. Hešing algoritam je numerički kapacitet koji skraćuje informacije u fiksne veličine.

Sistem heširanja je strategija u jednom pravcu za šifrovanje informacija, što podrazumeva da je svaki kreirani heš nepovratan i jedinstven. Ako kvantni računar može probiti ECC proračun koristeći javnu lokaciju napuštenu od strane klijenta koji troši kriptovalutu iz svog novčanika, može li se hakovati i algoritam sigurnog heširanja, na primer, Secure Hashing Algorithm 256? Kao što je rekao entuzijast Bitcoina Andreas Antonopoulos, dok je javni ključ napredna oznaka lokacije novčanika, lokacija novčanika je rezultat dvostrukog heširanja koje je stvorio Secure Hashing Algorithm 256, što otežava hakovanje. Digitalne valute, poput bitkoina, koriste dve sigurnosne konvencije: ECC i SHA-256.

Trenutno nijedan tradicionalni računar nema procesorsku snagu potrebnu za hakovanje digitalnih valuta. Ali stalni napredak u oblasti kvantnog računarstva ukazuje na to da bi trebalo izvršiti neke snažne promene kako bi se u budućnosti održala sigurnost novčanika kriptovaluta. Mnogi naučnici se sada bave otkrivanjem kvantno zaštićene kriptografije i predložili su ideje, na primer, kriptografija zasnovana na rešetkama i više varijantna kriptografija sa javnim ključem. Dakle, iako su kvantni računari u eksperimentalnoj fazi, oni će svakako uticati na savremene tehnologije poput blockchaina i kriptovaluta. Stoga stručnjaci za blockchain i kriptovalute moraju da počnu da planiraju budućnost za kvantnu nadmoć.

Izvor: Analyticsinsight

Podelite s prijateljima

Tweet