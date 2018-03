Šta donosi nova društvena mreža Vero?

Društvena mreža Vero, prisutna je već tri godine, međutim u poslednjih nekoliko nedelja doživela je svetsku popularnost. Vero je 2015. godine pokrenuo Ayman Hariri, milioner, biznismen i sin bivšeg premijera Libana, Rafic-a Hariri-a, a kao razlog za njeno pokretanje naveo je frustriranost brojnim reklamama na Facebook-u i Instagramu.

Osmišljena da bude u potpunosti bez reklama, omogućava korisnicima da dele fotografije, dodaju linkove, kao i da preporučuju filmove, serije, knjige i emisije svojim prijateljima, a mnogi je smatraju opasnom konkurencijom Instagram-u. Nakon što se pojavilo neverovatno interesovanje oko Vera, društvena mreža je blizu broja od tri miliona korisnika, a samo nedelju dana ranije nije bila ni među prvih 1.500 najpopularnijih aplikacija na App Store-u. Iako nije poznato šta je tačno uticalo na naglu popularnost nove društvene mreže, Mashable piše da se deo može pripisati i frustriranosti korisnika Instagrama promenom algoritma te društvene mreže. Vero je na početku trebalo da bude besplatan samo za prvih milion korisnika, a nakon toga je plan bio da se plaća neka vrsta pretplate kako bi se osiguralo da društvena mreža ostane bez reklama. Ipak, zbog velikog interesa, odlučeno je da će Vero ostati besplatan do daljnjeg.

In light of the extraordinary demand for Vero, we’re extending our free for life offer. https://t.co/g3QpjGIyEj

Na Veru nema oglasa, nema algoritama, nema targetiranja publike, objave se pojavljuju hronološki (što je trenutno najslabija tačka Instagrama koji objave prikazuje prema popularnosti i broju lajkova), a suština ove društvene mreže je da olakša korišćenje društvenih mreža i da ih što više približi stvarnom životu. Takođe, na Vero-u je moguće grupisati pratioce – možete ih svrstati među bliske prijatelje, prijatelje, poznanike ili samo pratioce. Zbog velikog interesovanja koje se javilo u poslednje vreme, korisnici se sve češće u komentarima i na drugim društvenim mrežama žale da ne mogu da naprave profil, a oni koji to uspeju da ne mogu ništa da postave.

We apologize for the late update. We are scaling our servers to meet the increasing demand. We appreciate your continued patience while we work to restore service.



Pored svih pozitivnih stvari brzo se pojavio skepticizam pa čak i negativan stav u odnosu na Vero. Naime, na društvenim mrežama sada je počelo da se govori o pokretaču ove mreže, i mnogi ističu da je sin korumpiranog političara, a povezuju ga i sa kompanijom Saudi Oger koja je 2016. godine u Saudijskoj Arabiji bez plate ostavila 9.000 građevinskih radnika koji su u tu zemlju došli da rade sa Filipina. „Oni koji tvrde da je moj otac bio korumpiran su, nažalost, veoma pogrešno informisani. Moj otac je život dao svojoj zemlji, kad je postao uspešan mogao je samo ostati poslovni čovek, ali on je odlučio da napravi promene u svojoj zemlji“, tvrdi Hariri za Mashable.

Mnogi su zbog toga svejedno odlučili da što pre deinstaliraju tu društvenu mrežu pa su na Twitter-u pozvali i druge da učine isto. Međutim, kad su pokušali da izbrišu nalog ispostavilo se da ne postoji tačan način da se to učini, nego je potrebno poslati kompaniji zahtev za gašenje naloga, što je dodatno iznerviralo korisnike. Na brojne primedbe, Hariri je za Mashable otkrio da planiraju u budućnosti da olakšaju gašenje naloga na mreži, ali to nije preterano smirilo besne korisnike. Nakon toga pojavio se novi problem, i neki korisnici su primetili da u pravilima korišćenja stoji da Vero ima pravo da koristi sav objavljeni sadržaj, uključujući i lajkove i sve ostalo što okačite na profil bez znanja ili dozvole korisnika, što je automatski odbilo mnoge. Međutim, kompanija je i tu brzo reagovala te su na Twitter-u objavili da su promenili pravila korišćenja, kao i da su izbacili sporne delove.

Delete account is in the “?” on your profile and then it says this.

It should say “Thanks, your account is deleted!” not make me wait to see if it’s okay with you first. pic.twitter.com/CrXCpLE1mV

— Justine Ezarik 🎉 (@ijustine) February 26, 2018