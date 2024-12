Šta donosi Nvidia GeForce RTX 50 serija grafičkih karti?

Glasine o sledećoj generaciji Nvidia GeForce grafičkih karti u poslednje vreme postaju sve češće, a navodno najnovija informacija koja je procurela iz kompanije dolazi od osobe koja se potpisuje kao „Kopite7kimi“. Ova osoba je do sada bila prilično pouzdana kao izvor (nezvaničnih) informacija, pa nam to daje uliva određenu dozu poverenja u ono što je objavio.

Dakle, ako su glasine tačne, novi RTX 5070 Ti čip imaće 8.960 CUDA jezgara, što je povećanje od 1.200 jezgara u odnosu na RTX 4070 Ti (7.680 jezgara). Ukoliko je to tačno, to ipak ne bi bilo tako veliko povećanje kao što je bilo između RTX 4070 Ti i RTX 3070 Ti (razlika između njih je 1.536 jezgara). Bez obzira na to, novo povećanje broja CUDA jezgara je sasvim dovoljno da smatramo da će se mnogi ozbiljni igrači odlučiti na upgrade.

Iz istog izvora stižu informacije i da će RTX 5070 Ti kartice zahtevati napajanje od 300W. O ovome nije poznat oviše detalja, pa ta informacija može da nam posluži samo da steknemo utisak kakvo napajanje će biti potrebno za računar u kome se nađe ova grafička karta.

Što se tiče kompletne RTX 50 serije proizvoda za sada se barata sa sledećim informacijama:

GeForce RTX 5090 bi mogao da ima 21.760 jezgara i 32 GB DDR7 RAM-a, sa 512-bitnim bus-om . Ukupna propusna moć nije navedena, mada se očekuje da će biti do 2.048 GB/s, dok će za njen rad biti potrebno oko 600 W.

. Ukupna propusna moć nije navedena, mada se očekuje da će biti do 2.048 GB/s, dok će za njen rad biti GeForce RTX 5080 u poređenju sa 5090 donosi nešto skromnije unapređenje u odnosu na svog prethodnika. Navodi se da bi RTX 5080 mogao da ima 10.752 jezgra , što je povećanje od 11 procenata u odnosu na 4080. Ovaj GPU bi mogao da dođe sa 16 GB memorije, a zahtevaće napajanje od oko 400 W.

, što je povećanje od 11 procenata u odnosu na 4080. Ovaj GPU bi mogao da dođe sa GeForce RTX 5070 Ti smo već pomenuli u tekstu, ali ćemo ovde da ukratko sumiramo. Dakle, očekivano je da će imati 8.960 jezgara i da će zahtevati napajanje od 300 W.

GeForce RTX 5060 mobile verzija GPU-a mogla bi da ima 8 GB GDDR7 memorije.

Nove grafičke karte mogli bismo da očekujemo početkom sledeće godine, ali za sada nema zvaničnih najava o tome. Kada se već bavimo glasinama, pomenućemo i da kruži informacija da bi Nvidia mogla da sve pomenute grafičke karte predstavi odjednom.

Izvor: ExtremeTech

