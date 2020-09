Šta donosi šest kamera novog Motorola telefona

Nedavno predstavljeni model moto g 5g plus uspeo je da učini 5G tehnologiju dostupnom što većem broju ljudi, a pored izuzetno brzog protoka podataka preko interneta, ovaj smartfon sa sobom donosi i napredne funkcije koje su veoma važne korisnicima.

Sve veći broj ljudi od svojih smartfona traži kamera sisteme visokog kvaliteta koji prave neverovatne slike, a moto g 5g plus svima pruža baš to zahvaljujući Motorolinoj prvoj dual selfi kameri i izuzetnom sistemu sa četiri kamere na svojoj pozadini.

Ovo su samo neke od funkcija kamere na modelu moto g 5g plus koje će vaše fotografije podići na potpuno nov nivo.

Pravite neverovatne fotografije u svakoj situaciji

Sistem sa četiri kamere dozvoljava vam da pravite izuzetne fotografije bez obzira na situaciju u kojoj se nalazite. Glavni senzor na modelu moto g 5g plus rezolucije 48MP dolazi sa Quad Pixel tehnologijom kako bi se svaka vaša fotografija maksimalno isticala, bez obzira na uslove osvetljenja.

Ultra široki objektiv vam dozvoljava da u jedan kadar stavite 4x više pozadine kako vam ne bi promakao nijedan detalj, a savršen je izbor i za slikanje velikih grupnih fotografija i zapanjujućih pejzaža. Sada sve trenutke koji su veći od života možete da stavite u samo jedan kadar bez ikakvih problema.

Dubinski senzor će vaše svakodnevne fotografije učiniti vrednim pamćenja zamagljivanjem njihove pozadine – prosti portret će zahvaljujući pozadinskom zamućenju u trenutku ispasti kao profesionalna fotografija.

A ako želite da uhvatite baš svaki detalj, Macro Vision kamera će vas svakom subjektu približiti 5x više nego normalan objektiv na drugim telefonima.

Izdvojite se iz proseka zahvaljujući dual selfi kameri

Ako volite da pravite selfije, moto g 5g plus će vas ostaviti bez daha zahvaljujući vrhunskoj tehnologiji za obradu slike i našim prvim sistemom od dve selfi kamere.

Prvo, glavna selfi kamera od 16MP pravi fotografije koje su savršene za društvene mreže – zahvaljujući Quad Pixel tehnologiji i 4x većoj osetljivosti na svetlo. To znači da ćete bez obzira na to da li slikate po danu ili mraku, unutra ili napolju – uvek izgledati savršeno. A zahvaljujući ultra širokom objektivu od 8MP, pravljenje grupnih selfi fotografija postalo je znatno lakše jer sada u jedan kadar možete da stavite 4x više prizora koji želite da slikate – i to baš onako kako ga vidite sopstvenim očima.

Dozvolite kameri da se bavi teškim stvarima zahvaljujući impresivnim AI funkcijama

Moto g 5g plus poseduje veliki broj impresivnih AI funkcija kako bi vam maksimalno olakšao pravljenje fotografija visokog kvaliteta samo jednim dodirom prsta. Night Vision na modelu moto g 5g plus omogućava vam da pravite svetle i živopisne fotografije u uslovima lošeg i slabog osvetljenja sa izuzetnom jasnoćom i preciznim bojama – bez obzira na to da li koristite prednji ili zadnji sistem kamera.

Napredni AI softver i korisne Ai funkcije kao što su Slikanje detekcijom osmeha, Pametna kompozicija, optimizacija kadra i pravljenje selfija gestovima staraju se da svaki put svaka vaša fotografija ispadne savršeno.

Moto g 5g plus je savršen telefon za svakoga ko želi da svaki put dobije prelepu fotografiju. Od selfija u mraku do ultra širokih fotografija koje prikazuju baš sve ono što ste želeli da u jednom kadru zabeležite, dozvolite kameri da uradi sav posao kako biste vi mogli da uživate u svakom trenutku.

