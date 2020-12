Šta gledati tokom praznika

U normalnoj godini rekli bismo da su praznici savršeno vreme za opuštanje i nadoknađivanje svih filmova i serija koje ste propustili tokom godine. S obzirom na to da su mnogi ljudi zaglavljeni kod kuće od marta, a TV je jedini odmor od svega što nam se dešava ispred vrata, ne bismo vas krivili ako ste neko vreme bili u bingewatch režimu. U nastavku vam pružamo pregled kvalitetnih serija i filmova koje ste možda propustili ovde godine.

Netflix i HBO prednjače u ponudi

The Queen’s Gambit je serija koje od početka postavlja rekorde gledanosti. Ako ste je već gledali, onda preskočite ovo. Međutim, ako ste razmišljali da li je vredi pogledati, onda je ovo pravo vreme da to i učinite. Jingle Jangle: A Christmass Journey je novi praznični porodični film, nešto što može postati klasik. Zapanjujući umetnički dizajn i dopadljiva muzika dovoljan su razlog da se opustite i osetite božićnu atmosferu. Božić verovatno nije najbolje vreme da počnete sa gledanjem serije koja istražuje prirodu zla i grupu psihopata koji pokušavaju da gurnu svet u haos, ali serija Evil može biti vaš antipraznični izbor. Netflix nudi širok izbor filmova i serija, a takođe možete pogledati i: My Octopus Teacher, Tiny Creatures, Avatar the Last Airbender & The Legend of Korra: Two, i The Old Guard, koji se zapravo pokazao odličnim filmom, a u glavnoj ulozi igra Šarliz Teron.

Na HBO servisima možete pronaći sledeće zanimljive sadržaje: I May Destroy You, How to with John Wilson, Bad Education, Doom Patrol i mnoge druge. Neizostavan deo za sve fanove Star Wars-a je The Mandalorian, serija koja je oduševila početkom ove godine kako kritičare, tako i sve ljubitelje ovog filmskog serijala koji dobija i svoju priču kroz format serije.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet