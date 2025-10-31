Šta igrate za Noć veštica: Epic Games poklanja super strašne igre

Epic Games Store svake nedelje poklanja video igre, a sada su to FIve Nights at Freddy’s: Into the Pit i Bendy and the Ink Machine. Zainteresovani mogu besplatno da ih preuzmu sve do 6. novembra u 17 časova, kada nas očekuje neki novi naslov (možda i više).

Uskočite u provaliju i zaronite u novo poglavlje univerzuma Five Nights at Freddy’s. Osvald bi želeo da njegov grad – i njegov život – nisu tako dosadni. Sve se menja onog trenutka kada istraži kuglanu u zapuštenoj piceriji i nađe se u prošlosti. Ipak, njegova najdublja želja dolazi uz neočekivanu cenu. Igrač mora da preživi pet noći užasa u ovoj jezivoj igri. Putuje između različitih vremenskih perioda, prikuplja tragove i pokušava da pobegne pretnji koja ga neumoljivo progoni.

Bendy and the Ink Machine je akciona horor avantura koja kombinuje zagonetke i napetost – priča koja počinje u davnim danima animacije, a završava se u mračnoj, izopačenoj budućnosti. Igra se iz prvog lica. Glavni junak je Henri, koji se vraća demonima svoje prošlosti istražujući napušteni animatorski studio. Na svakom koraku čekaju ga iznenađenja i zastrašujući obrti – Bendy and the Ink Machine je oduševila mnoge: kažu da posle ove igre ne gledaju crtaće na isti način.

Oni koji vole horor i Noć veštica će se sigurno obradovati, a sjajne ocene obećavaju nezaboravno iskustvo. Epic garantuje zabavu, pa su igre potpuno besplatne – i FIve Nights at Freddy’s: Into the Pit i Bendy and the Ink Machine inače koštaju oko 17 evra.