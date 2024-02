Šta igrate za vikend: Epic Games poklanja dve igre

Epic Games Store svake nedelje nudi novu besplatnu igru, a ovog puta su to Doki Doki Literature Club Plus! i Lost Castle. Zainteresovani će moći besplatno da ih preuzmu sve do 15. februara, kada nas očekuje neki novi naslov (možda i više).

Doki Doki Literature Club Plus! nije za decu. U pitanju je RPG horor u svetu romantike i poezije. Kritičari kažu da je ovo jedan od najpopularnijih i najomiljenijih psiholoških horora tokom poslednje decenije. Igrač se pridružuje literarnoj sekciji, a svaka pesma koju napiše otključava sledeći korak u horor priči o školskim ljubavima.

Lost Castle je nešto lakša priča s tamnicama, pećinama i malim čudovištima. Retro nota misijama daje poseban šarm, a igra uopšte nije laka. “Game over”, “You lose”, “You died”, “Continue?”, “Retry” su reči koje ljubitelji video igara obično ne vole, ali u ovoj igri to nije slučaj. Saznajte zašto je svaka smrt novi početak.

Ljubitelji psihološkog horora, ali i oni koji vole dobar RPG, će se sigurno obradovati, a sjajne ocene obećavaju nezaboravno iskustvo. Epic garantuje zabavu, pa su igre besplatna – Doki Doki Literature Club Plus! inače košta oko 14 evra, a Lost Castle oko 9 evra.

