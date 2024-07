Šta igrate za vikend: Epic Games poklanja još jednu igru

Epic Games Store svake nedelje nudi novu besplatnu igru, a ovog puta je to The Falconeer. Zainteresovani mogu besplatno da je preuzmu sve do 11. jula, kada nas očekuje neki novi naslov (možda i više).

The Falconeer je igra u kojoj ptice lete iznad vodenog sveta – džinovski okean oduzima dah. Mahanje krilima ipak nije sve što rade, budući da se u vazduhu odvijaju borbe u kojima neko na kraju mora da pobedi. Kritičari kažu da „igra liči na san, igra se kao blokbaster, priča se kao bajka“. U pitanju je dakle sjajna fantazija koja istražuje tajnoviti svet mitova i usput dokazuje da je napravljena od materijala od kojih se prave najbolje priče.

Ljubitelji sokolova, ali i oni koji vole dobar RPG, će se sigurno obradovati, a sjajne ocene obećavaju fino iskustvo. Epic garantuje zabavu, pa je igra besplatna – The Falconeer inače košta oko 19 evra.

